Bu da CHP'nin vekili! İşçi kıyımıyla dalga geçti gerçeklere gözünü yumdu

CHP'li Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Gazetemizin CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve yönetiminin işçi kıyımıyla ilgili haberlerine yönelik saygısızca hakaret etti. Binlerce işçinin işinden olmasını ve kazandığı mahkeme kararına rağmen işe geri dönüşlerini yapılmamasını da görmezden geldi. İşten çıkarılan işçiler, CHP'li Alpay Antmen'e tepki göstererek, 'Onurumuzla ve alın terimizle çalıştık. Aynı düşünce, duygu ve çalışmaları kendilerinden de beklerdik' dediler.



CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin haksız yere yaklaşık 3 bin kişiyi işten çıkarttığına yönelik haberlere hakaret içeren açıklama yapan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, işçi kıyımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in doğru yolda olduğunu savundu.



Belgeleri ile gazetemize konuşan ve haber yapılan, CHP'li Seçer'in haksız ve hukuksuz bir şekilde işlerinden ettiği işçilerin, mahkeme kararlarını bile hiçe sayan CHP'li Mersin Milletvekili Alpay Antmen, 'Mersin'de haksız yere işten çıkartılan 1 tek kişi yok! Emeğiyle, onuruyla ve alın teriyle çalışan herkes işine devam ediyor' diyerek adeta dalga geçmesine işçilerden tepki yağdı.



Uğur Karakuş; 'Milletvekilliği yapan Alpay Antmen keşke uyguladıkları performans düşüklüğü adı altında benide işimden ettiklerinde bir engelli bireyi nasıl işinden edersiniz diye sorgulasaydı. Her şey ortada, belgeleriyle. İşini yapan çalışıyor demişler, sorguladınız mı? Araştırdınız mı? Gerçi araştırılmış olsa gerçekler görülürdü. Ben 31 yaşındayım ve bu engelli halimle işsizim. Evde hasta babam var. Ben ne yapacağım bunların cevabını versinler' dedi.



Volkan Yavuz; 'Benim emeğimi onurumu alın terimi sorgulamak kimsenin haddi değil. Beni işten hangi gerekçeyle çıkardığını önce Vahap Seçer'e sorsun, Alpay Antmen. Adıma düzenlenmiş tutanak mı var. İşlediğim bir suç mu var. Gerekçe vardı da neden haksız sebeb belirtmeden direk çıkışımı verdiler. 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' mantığıyla ancak kendinizi kandırıyorsunuz. Onurumuzla ve alın terimizle çalıştık. Aynı düşünce, duygu ve çalışmaları kedilerden de beklerdik' diye konuştu.



'SÖZLERİNİN BİRER UMUT TÜCCARLIĞI OLDUĞUNU ÖĞRENDİK'



Turgay Salgın; 'Seçim çalışmaları boyunca gerek CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Namus ve Şeref' vurgusu yaparak, gerek Sayın Vahap Seçer'in çeşitli mecralarda dile getirdiği 'emekçinin, çalışanın yanındayız, kimse işinden olmayacak' sözlerinden habersiz herhalde Sayın Milletvekili Alpay Antmen. Bunların birer umut tüccarlığı olduğunu acı bir şekilde tecrübe ettik. Bizler sofrasındaki bir bölük ekmeğine göz dikilen, umutları çalınan, yarınları karartılan Mersinin alnı ak fakat açlığa mahkum edilmiş mağdur evlatlarıyız. Kimimiz yaz sıcağında sokak süpürürken, kimimiz sel baskınlarında kanalizasyon temizlerken gözümüzün yaşına dahi bakılmadan ekmeğimizden edildik' dedi.



Tuba Güneş; Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nda 7 yıldır ofis personeli konumunda çalışan ve 2 yıldır mobinge ve psikolojik şiddete maruz kalan kadın büro çalışanı Tuba Güneş ise, 'Binlerce çalışanı işinden edip, performans düşüklüğü yalanı ile Mersinlileri aldatmaya çalışmaları yapılıyor. Sayın Alpay Antmen hiç mi araştırma yapmadan bu sözleri söyleyebiliyor. Ellerine mikrofon verildiği her an belgesiz ve bilgisiz bir şekilde 'işe gelmeden maaş alıyorlar, işlerini yapmıyorlar' gibi hakaret ve iftirayı ardı ardına sıralıyorlar. Engelli, engelsiz demeden çalışana vicdansızca 'yetersiz' damgası vurdular' diye konuştu.