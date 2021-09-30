USD (Alış - Satış) : 8,88 - 8,89 EURO (Alış - Satış) : 10,29 - 10,31
Ana Sayfa.
Güncel
Yine algı operasyonuna giriştiler! Görüntüler 2 yıl öncesine ait çıktı

Yine algı operasyonuna giriştiler! Görüntüler 2 yıl öncesine ait çıktı

140 Journos'ın CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu cilalamak ve AK Parti'nin kentsel dönüşüm projelerini karalamak için yayınladığı belgeseldeki görüntüler 2 yıl öncesine ait çıktı.

Ekleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 15:41
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 15:56
Yine algı operasyonuna giriştiler! Görüntüler 2 yıl öncesine ait çıktı

ABD tarafından fonlandığı ortaya çıkan 140 Journos isimli YouTube kanalı, “das kapital” isimli belgeselinde, hükümetin kentsel dönüşüm projelerini hedef aldı. Algı dolu çalışmalarıyla bilinen kanal, AK Parti'nin inşaat konusunda başarısız olduğu algısı oluşturmaya çalışarak 2 yıl önceki görüntüleri servis etti. Görüntülerin, Çamlıca Kulesi'nin henüz inşaat halindeyken çekildiği görüldü.

Algı dolu videoda, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Kendisi de müteahhit olan ve piyasada, “Beton Ekrem” olarak tanınan İmamoğlu'nu konuşturan kanal, CHP yalakalığında Sözcü'yü aratmadı.

Algı dolu mesajların verildiği programda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden (TMMOB) Mücella Yapıcı da yer aldı. Mühendislik dışında her konuda yorum yapan ve siyasi açıklamalarının dışında hiçbir icraatla gündeme gelemeyen TMMOB'nin 140 Journos'a destek vermesi de dikkatlerden kaçmadı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı