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Cristiano Ronaldo İngiltere'de benzin kuyruğunda

Cristiano Ronaldo İngiltere'de benzin kuyruğunda

İngiltere'de yaşanan akaryakıt krizinden nasibini alan yıldız futbolcu, 7 saat kuyrukta bekledikten sonra benzin alamadan gitti.

Ekleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 17:32
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 17:36
Cristiano Ronaldo İngiltere'de benzin kuyruğunda

İngiltere'de tek gündem tedarik krizi...

Avrupalı işçilerin Brexit sonrası ülkelerine dönmesiyle ülkede nakliyeci açığı oluştu. Bunun üzerine birçok bölgedeki akaryakıt istasyonlarında yakıt sıkıntısı yaşanırken, araç sahipleri benzin almak için birbirleriyle yarışmaya başladı.

Başkent Londra dahil olmak üzere birçok şehirdeki istasyonlarda, yakıt kuyrukları uzamaya devam ediyor.

RONALDO DA KRİZDEN ETKİLENDİ
Bu krizden, Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'da da nasibini aldı.

Sezon başında, 12 yıl sonra İngiltere'ye dönen Ronaldo, 220 bin euroluk aracına benzin doldurmak için korumalarıyla istasyonda sıraya girdi.

7 saat benzin kuyruğunda bekleyen yıldız isim, daha sonra vazgeçerek bir damla bile benzin alamadan istasyondan ayrıldı.


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