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Çip krizi, dev otomobil şirketini de vurdu! Üretimi durduruyor

Çip krizi, dev otomobil şirketini de vurdu! Üretimi durduruyor

Otomotivde başlayarak elektronik gibi diğer sektörlere de sıçrayan çip krizi, Alman otomobil devi Opel'i de etkiledi. Opel, yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya'nın Eisenach kentindeki fabrikasında üretimi yeni yıla kadar durdurduğunu açıkladı.

Ekleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 19:48
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 19:55
Çip krizi, dev otomobil şirketini de vurdu! Üretimi durduruyor

İlk olarak otomotiv sektöründe başlayan ve elektronik gibi diğer sektörlere de sıçrayan çip krizi Alman otomobil devi Opel'i de vurdu.

2022'YE KADAR ÜRETİMİ DURDURACAK

Opel'den yapılan açıklamada, Eisenach'taki tesisin tedarik zincirindeki sıkıntılar ve küresel çip kıtlığı nedeniyle gelecek haftadan itibaren en az 2022'ye kadar kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, Opel'in Grandland modelinin üretildiği fabrikada, üretimin "tedarik zinciri durumunun izin verdiği ölçüde" gelecek yıl yeniden başlayacağı bildirildi.

TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ KESİNTİLER ÜRETİMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Öte yandan, Almanya'nın en önemli sanayilerinden biri olan otomobil imalatı, modern otomobiller için gerekli olan yarı iletkenlerin kıtlığı başta olmak üzere tedarik zincirlerindeki kesintilerden olumsuz etkileniyor.

210 MİLYAR DOLARLIK CİRO KAYBI

Danışmanlık firması AlixPartners'ın yaptığı araştırmaya göre, yarı iletken çip arzında yaşanan sıkıntı, küresel otomotiv endüstrisinde bu yıl 210 milyar dolarlık ciro kaybına neden olacak.
Çip krizi nedeniyle otomotiv sektöründe bu yıl 7,7 milyon araçlık üretim kaybı olması bekleniyor.



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