Ağustos ayı ihracatında önemli artış

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Ihracat 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,9 artarak 18 milyar 916 milyon Dolar, Ithalat %23,6 artarak 23 milyar 175 milyon dolar olarak gerçekleşti.



OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE İHRACAT %36,9, İTHALAT %25,5 ARTTI



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,9 artarak 140 milyar 195 milyon dolar, ithalat %25,5 artarak 169 milyar 975 milyon dolar olarak gerçekleşti.



ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ VERİLER



Enerji ürünleri ve parasal olmayan Altın hariç ihracat, 2021 Ağustos ayında %52,4 artarak 11 milyar 839 milyon dolardan, 18 milyar 45 milyon dolara yükseldi.



Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %46,8 artarak 12 milyar 535 milyon dolardan, 18 milyar 399 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ağustos ayında 354 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %49,5 artarak 36 milyar 444 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %98,1 oldu.



DIŞ TİCARET AÇIĞI AĞUSTOS AYINDA %32,4 AZALDI



Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %32,4 azalarak 6 milyar 300 milyon dolardan, 4 milyar 259 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ağustos ayında %66,4 iken, 2021 Ağustos ayında %81,6'ya yükseldi.



DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE %9,8 AZALDI



Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı %9,8 azalarak 33 milyar 20 milyon dolardan, 29 milyar 780 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Ağustos döneminde %75,6 iken, 2021 yılının aynı döneminde %82,5'e yükseldi.