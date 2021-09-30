2 Ekim ŞOK Kataloğu ŞOK'a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK'ta Bu Cumartesi Nelerde İndirim Var? ŞOK 2 Ekim kataloğunda ne var? 2 Ekim ŞOK Aktüel Ürünleri

2 Ekim 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu fırsatlı ürünlerden alışveriş yapmak isteyen kişilerle paylaşıldı! Haftanın ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta kahve makinesinden, kedi köpek ürünlerine kadar pek çok ürün satışa sunulacak. Peki, 2 Ekim ŞOK Kataloğu ŞOK'a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK'ta bu cumartesi Nelerde İndirim Var? ŞOK 2 Ekim kataloğunda ne var? 2 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu





ŞOK 2 Ekim Kataloğunda Hangi Ürünler İndirimde?

Otomatik Kahve ve Baharat Öğütücü 129 TLFiltre Kahve Makinesi 119 TLOtomatik Tuz ve Biber Değirmeni 39,95 TLTeba Elektrikli Cezve 89,90 TLManuel Meyve Sıkacağı 99 TLPaşabahçe Viva Kavanoz 1500 ml 19,95 TLPaşabahçe Viva Kavanoz 900 ml 16,95 TL3'lü Paşabahçe Bardak 365 cc 16,95 TLPaşabahçe Kırmızı Kapaklı Sürahi 1180 cc 11,99 TLKedi Taşıma Çantası 79,90 TLYarı Kapalı Kedi Tuvaleti ve Küreği 49,95 TLKöpek Mama / Su Kabı 11,95 TLKedi Mama / Su Kabı 7,99 TLKedi Tasması 3,99 TLTüy Toplayıcı 60 Yaprak 5,99 TLMakarna Paspas 50x80 cm 49,95 TL2'li Askılı Vakum Poşet 24,95 TL3'lü Vakumlu Hurç Seti 22,95 TLMini Hurç 7,99 TLMaxi Hurç 9,99 TLMega Hurç 10,99 TLÇantalı Vakumlu Hurç Large 24,95 TLÇantalı Vakumlu Hurç Extra Large 27,95 TLÇantalı Vakumlu Hurç XXL 29,95 TLChantale Kadın - Erkek Bambu Çorap 3,99 TLGokidy Oyuncak Pet Seti 29,95 TLŞirin Eğitici Kitap Serileri 9,99 TLiçerisinde yer alan ürünlere tüm ŞOK mağazalarından ulaşabilirsiniz.