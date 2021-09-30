USD (Alış - Satış) : 8,88 - 8,89 EURO (Alış - Satış) : 10,29 - 10,31
Ana Sayfa.
Genel
2 Ekim ŞOK Kataloğu ŞOK'a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK'ta Bu Cumartesi Nelerde İndirim Var? ŞOK 2 Ekim kataloğunda ne var? 2 Ekim ŞOK Aktüel Ürünleri

2 Ekim ŞOK Kataloğu ŞOK'a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK'ta Bu Cumartesi Nelerde İndirim Var? ŞOK 2 Ekim kataloğunda ne var? 2 Ekim ŞOK Aktüel Ürünleri

ŞOK 2 - 5 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK 2 Ekim kataloğunda yer alan pek çok indirimli ürün uygun fiyatlarla raflardaki yerlerini alacak. ŞOK'ta bu hafta turşuluk malzemeler ve okul malzemelerinin indirimde olduğu dikkat çekti. Peki, 2 Ekim ŞOK Kataloğu ŞOK’a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK’ta Bu Cumartesi Nelerde İndirim Var? ŞOK 2 Ekim kataloğunda ne var? 2 Ekim ŞOK aktüel ürünleri

Ekleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 13:50
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 14:28
2 Ekim ŞOK Kataloğu ŞOK'a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK'ta Bu Cumartesi Nelerde İndirim Var? ŞOK 2 Ekim kataloğunda ne var? 2 Ekim ŞOK Aktüel Ürünleri

2 Ekim 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu fırsatlı ürünlerden alışveriş yapmak isteyen kişilerle paylaşıldı! Haftanın ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta kahve makinesinden, kedi köpek ürünlerine kadar pek çok ürün satışa sunulacak. Peki, 2 Ekim ŞOK Kataloğu ŞOK'a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK'ta bu cumartesi Nelerde İndirim Var? ŞOK 2 Ekim kataloğunda ne var? 2 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 2 Ekim Kataloğunda Hangi Ürünler İndirimde?




Otomatik Kahve ve Baharat Öğütücü 129 TL
Filtre Kahve Makinesi 119 TL
Otomatik Tuz ve Biber Değirmeni 39,95 TL
Teba Elektrikli Cezve 89,90 TL
Manuel Meyve Sıkacağı 99 TL
Paşabahçe Viva Kavanoz 1500 ml 19,95 TL
Paşabahçe Viva Kavanoz 900 ml 16,95 TL
3'lü Paşabahçe Bardak 365 cc 16,95 TL
Paşabahçe Kırmızı Kapaklı Sürahi 1180 cc 11,99 TL
Kedi Taşıma Çantası 79,90 TL
Yarı Kapalı Kedi Tuvaleti ve Küreği 49,95 TL
Köpek Mama / Su Kabı 11,95 TL
Kedi Mama / Su Kabı 7,99 TL
Kedi Tasması 3,99 TL
Tüy Toplayıcı 60 Yaprak 5,99 TL
Makarna Paspas 50x80 cm 49,95 TL
2'li Askılı Vakum Poşet 24,95 TL
3'lü Vakumlu Hurç Seti 22,95 TL
Mini Hurç 7,99 TL
Maxi Hurç 9,99 TL
Mega Hurç 10,99 TL
Çantalı Vakumlu Hurç Large 24,95 TL
Çantalı Vakumlu Hurç Extra Large 27,95 TL
Çantalı Vakumlu Hurç XXL 29,95 TL
Chantale Kadın - Erkek Bambu Çorap 3,99 TL
Gokidy Oyuncak Pet Seti 29,95 TL
Şirin Eğitici Kitap Serileri 9,99 TL

ŞOK 2 Ekim kataloğu içerisinde yer alan ürünlere tüm ŞOK mağazalarından ulaşabilirsiniz.

Şok Aktüel


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı