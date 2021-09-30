ŞOK 2 - 5 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK 2 Ekim kataloğunda yer alan pek çok indirimli ürün uygun fiyatlarla raflardaki yerlerini alacak. ŞOK'ta bu hafta turşuluk malzemeler ve okul malzemelerinin indirimde olduğu dikkat çekti. Peki, 2 Ekim ŞOK Kataloğu ŞOK’a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK’ta Bu Cumartesi Nelerde İndirim Var? ŞOK 2 Ekim kataloğunda ne var? 2 Ekim ŞOK aktüel ürünleri
2 Ekim 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu fırsatlı ürünlerden alışveriş yapmak isteyen kişilerle paylaşıldı! Haftanın ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta kahve makinesinden, kedi köpek ürünlerine kadar pek çok ürün satışa sunulacak. Peki, 2 Ekim ŞOK Kataloğu ŞOK'a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK'ta bu cumartesi Nelerde İndirim Var? ŞOK 2 Ekim kataloğunda ne var? 2 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu