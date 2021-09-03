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Türkiye İspanya voleybol maçı ne zaman? Türkiye İspanya maçı hangi kanalda?

Türkiye İspanya voleybol maçı ne zaman? Türkiye İspanya maçı hangi kanalda?

"Filenin Efeleri" 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'na büyük bir galibiyetle başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya ile karşılaştı. Türk milli takımı İspanya’yı 3-1 yendi. Peki, Türkiye İspanya voleybol maçı ne zaman? Türkiye İspanya voleybol maçı hangi kanalda? İşte Türkiye İspanya voleybol maçının detayları…

Ekleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 12:24
Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 12:34
Türkiye İspanya voleybol maçı ne zaman? Türkiye İspanya maçı hangi kanalda?

Filenin Efeleri, Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk mücadelesinden başarıyla ayrıldı. A Milli Voleybol Takımı'nın Rusya'yı 3-1 yenmesinin ardından Türkiye İspanya voleybol maçı araştırılmaya başladı. Heyecanla takip edilen CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Kuzey Makedonya, Rusya, İspanya ve Hollanda yer alacak. Peki, Türkiye İspanya voleybol maçı ne zaman? 

TÜRKİYE İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?


İlk maçında Rusya'yı 3-1 yenen Filenin Efeleri Türkiye'ye büyük gurur yaşattı! Avrupa Şampiyonası'na büyük başarıyla başlayan Efeleri'nin bir sonraki maçı İspanya ile olacak. Bu akşam gerçekleşecek maçın ardından C grubundaki diğer maçlara geçilecek. Heyecanla beklenen Türkiye İspanya voleybol maçına saatler kala ‘Türkiye İspanya voleybol maçı saat kaçta? ‘ sorusu gündeme geldi.



TÜRKİYE İSPANYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?


Avrupa Şampiyonası'nın heyecanla beklenen Türkiye İspanya voleybol maçı 3 Eylül Cuma günü saat 17.00'da başlayacak. Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyona'sındaki ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye İspanya voleybol maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?


Avrupa Şampiyonası'nın heyecanla beklenen ikinci maçı bu akşam gerçekleşecek. Türkiye İspanya erkek voleybol takımının karşılaşacağı maç saat 17.00'da başlayacak. Türkiye İspanya maçına saatler kala bu akşam oynanacak olan maçın hangi kanalda olacağını merak eden seyirciler ise Türkiye İspanya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen Türkiye İspanya voleybol maçı TRT SPOR Yıldız ekranlarında yayınlanacak. Peki, İspanya voleybol takımı kadrosu nasıl?

TÜRKİYE ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU


Baturalp Burak Güngör
Mert Matic
Murat Yenipazar
Ramazan Efe Mandıracı
Vahit Emre Savaş
Adis Lagumdzija
Beytullah Hatipoğlu
Caner Ergül
Mirza Lagumdzija
Yiğit Gülmezoğlu
Bedirhan Bülbül
Oğulcan Yatgın

FİLENİN EFELERİ AVRUPA ŞAMPİYONASI VOLEYBOL MAÇ PROGRAMI


Filenin Efeleri'nin C Grubu oynayacağı diğer maçların programı;

3 Eylül Cuma:

17.00 Türkiye – İspanya

5 Eylül Pazar:

14.00 Kuzey Makedonya - Türkiye

6 Eylül Pazartesi:

20.00 Türkiye - Hollanda

8 Eylül Çarşamba:

20.00 Finlandiya – Türkiye

Finlandiya, Çekya, Estonya ve Polonya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada 24 takım 4 grup bulunuyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere çıkacak. Takımların çapraz eşleşmeyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran takımlar, ismini çeyrek finale yazdıracak.

Şampiyonada grup maçları 1-9 Eylül, 8'li finaller 11-13 Eylül, çeyrek finaller 14-15 Eylül, yarı final mücadeleleri ise 18 Eylül'de gerçekleştirilecek. Turnuvada üçüncülük ve final maçı ise 19 Eylül'de oynanacak.

İSPANYA ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU


1 PODLESNYKH YaroslavOutside spiker
2 VLASOV IliaMiddle blocker
3 KOVALEV DmitrySetter
4 VOLVICH ArtemMiddle blocker
5 SEMYSHEV AntonOutside spiker
6 BARANOV EvgenyLibero
7 VOLKOV DmitriiOutside spiker
8 TETYUKHIN PavelOutside spiker
9 IAKOVLEV IvanMiddle blocker
10 BOGDAN DenisOutside spiker
11 PANKOV PavelSetter
12 BUTKO AlexanderSetter
13 MUSERSKIY DmitriyOpposite
14 LIKHOSHERSTOV VadymMiddle blocker
15 POLETAEV VictorOpposite
16 LYZIK DmitriiMiddle blocker
17 MIKHAILOV Maxim Opposite
18 KLIUKA EgorOutside spiker
19 ZHIGALOV Maksim Opposite
20 KURKAEV IliyasMiddle blocker
21 ANDREEV Evgenii Libero
22 MELKOZEROV SergeiLibero
23 KLETS Kirill Opposite
24 KOBZAR Igor Setter
25 VORONKOV FedorOutside spiker
27 GOLUBEV Valentin Libero
29 PASHITSKII DmitriiMiddle blocker
30 PAPAZOV Vitaly Opposite




Türkiye İspanya voleybol maçı 3 Eylül Cuma saat 17.00'da TRT SPOR YILDIZ ekranlarında naklen yayınlanacak.

Türkiye İspanya Voleybol Maçı


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