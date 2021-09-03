Türkiye İspanya voleybol maçı ne zaman? Türkiye İspanya maçı hangi kanalda?

Filenin Efeleri, Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk mücadelesinden başarıyla ayrıldı. A Milli Voleybol Takımı'nın Rusya'yı 3-1 yenmesinin ardından Türkiye İspanya voleybol maçı araştırılmaya başladı. Heyecanla takip edilen CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Kuzey Makedonya, Rusya, İspanya ve Hollanda yer alacak. Peki, Türkiye İspanya voleybol maçı ne zaman?





TÜRKİYE İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?



TÜRKİYE İSPANYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?



TÜRKİYE İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?



TÜRKİYE ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU



FİLENİN EFELERİ AVRUPA ŞAMPİYONASI VOLEYBOL MAÇ PROGRAMI



İSPANYA ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU



İlk maçında Rusya'yı 3-1 yenen Filenin Efeleri Türkiye'ye büyük gurur yaşattı! Avrupa Şampiyonası'na büyük başarıyla başlayan Efeleri'nin bir sonraki maçı İspanya ile olacak. Bu akşam gerçekleşecek maçın ardından C grubundaki diğer maçlara geçilecek. Heyecanla beklenen Türkiye İspanya voleybol maçına saatler kala ‘? ‘ sorusu gündeme geldi.Avrupa Şampiyonası'nın heyecanla beklenen Türkiye İspanya voleybol maçı 3 Eylül Cuma günü saat 17.00'da başlayacak. Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyona'sındaki ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak. Peki,Avrupa Şampiyonası'nın heyecanla beklenen ikinci maçı bu akşam gerçekleşecek. Türkiye İspanya erkek voleybol takımının karşılaşacağı maç saat 17.00'da başlayacak. Türkiye İspanya maçına saatler kala bu akşam oynanacak olan maçın hangi kanalda olacağını merak eden seyirciler ise Türkiye İspanya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen Türkiye İspanya voleybol maçı TRT SPOR Yıldız ekranlarında yayınlanacak. Peki,Baturalp Burak GüngörMert MaticMurat YenipazarRamazan Efe MandıracıVahit Emre SavaşAdis LagumdzijaBeytullah HatipoğluCaner ErgülMirza LagumdzijaYiğit GülmezoğluBedirhan BülbülOğulcan YatgınFilenin Efeleri'nin C Grubu oynayacağı diğer maçların programı;3 Eylül Cuma:17.00 Türkiye – İspanya5 Eylül Pazar:14.00 Kuzey Makedonya - Türkiye6 Eylül Pazartesi:20.00 Türkiye - Hollanda8 Eylül Çarşamba:20.00 Finlandiya – TürkiyeFinlandiya, Çekya, Estonya ve Polonya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada 24 takım 4 grup bulunuyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere çıkacak. Takımların çapraz eşleşmeyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran takımlar, ismini çeyrek finale yazdıracak.Şampiyonada grup maçları 1-9 Eylül, 8'li finaller 11-13 Eylül, çeyrek finaller 14-15 Eylül, yarı final mücadeleleri ise 18 Eylül'de gerçekleştirilecek. Turnuvada üçüncülük ve final maçı ise 19 Eylül'de oynanacak.1 PODLESNYKH YaroslavOutside spiker2 VLASOV IliaMiddle blocker3 KOVALEV DmitrySetter4 VOLVICH ArtemMiddle blocker5 SEMYSHEV AntonOutside spiker6 BARANOV EvgenyLibero7 VOLKOV DmitriiOutside spiker8 TETYUKHIN PavelOutside spiker9 IAKOVLEV IvanMiddle blocker10 BOGDAN DenisOutside spiker11 PANKOV PavelSetter12 BUTKO AlexanderSetter13 MUSERSKIY DmitriyOpposite14 LIKHOSHERSTOV VadymMiddle blocker15 POLETAEV VictorOpposite16 LYZIK DmitriiMiddle blocker17 MIKHAILOV Maxim Opposite18 KLIUKA EgorOutside spiker19 ZHIGALOV Maksim Opposite20 KURKAEV IliyasMiddle blocker21 ANDREEV Evgenii Libero22 MELKOZEROV SergeiLibero23 KLETS Kirill Opposite24 KOBZAR Igor Setter25 VORONKOV FedorOutside spiker27 GOLUBEV Valentin Libero29 PASHITSKII DmitriiMiddle blocker30 PAPAZOV Vitaly Opposite3 Eylül Cuma saat 17.00'da TRT SPOR YILDIZ ekranlarında naklen yayınlanacak.