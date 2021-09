Ezgi Mola'nın, Türkiye genelinde yaşanan orman yangınlarla ilgili yaptığı paylaşımların TRT'de problemlere sebep olduğu iddia edildi. Sevilen dizinin başrol oyuncusu Ezgi Mola'nın Masumlar Apartmanı ayrılacağı iddialarını çıkması üzerine seyirci şoka uğradı. Peki, Ezgi Mola Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı? Ezgi Mola Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu?





EZGİ MOLA MASUMLAR APARTMANI'NDAN AYRILDI MI?



EZGİ MOLA MASUMLAR APARTMANI'NDAN AYRILACAK MI?



EZGİ MOLA KİMDİR?



EZGİ MOLA'NIN OYNADIĞI FİLMLER



EZGİ MOLA'NIN OYNADIĞI DİZİLER



Akdeniz ve Ege bölgelerinde 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan orman yangınlarına tepki gösteren Ezgi Mola TRT’nin rahatsızlık duymasına sebep oldu. Ortaya atılan ‘Rahatsızlık’ iddiası sonrasında Ezgi Mola diziden ayrılacak mı? sorusu gündeme geldi. Bu süreçte sosyal medya kullanıcıları tarafından dünya kamuoyunda dikkat çekmek amacıyla 'Global Call Help Turkey' çağrısı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasına göre, Türkiye'nin envanterinde yangın söndürme uçağı bulunmuyor. Sosyal medyadan yapılan çağrılarda yurt dışından yangın söndürme uçaklarının orman yangınlarına müdahale etmesi istendi.'Global Call Help Turkey' paylaşımı yapan sanatçılar arasında yer alan Ezgi Mola, hükümete yönelik yaptığı eleştiriler kamuoyunda yankı uyandırdı. Geçen sezon TRT 1'de yayınlanan 'Masumlar Apartmanları’nın başrol oyuncusu Ezgi Mola’nın diziden gönderilmesi istendi. Peki,Ezgi Mola'nın menajeri, ayrılık haberlerinin yalanladı ve "Bir ayrılık söz konusu değil, başarılı oyuncu 'Erşan Kuneri'yi bitirir bitirmez Masumlar Apartmanı'nın çekimlerine katılacak" açıklamasını gerçekleştirdi.Ezgi Mola, 29 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.. Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi'nde eğitimini tamamlayan ünlü youncu, lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmıştır. Lise eğitimini tamamladıktan dört yıl eğitim alan oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.18 yaşındayken Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini elde eden Ezgi Mola, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bunun yanı sıra Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi alan Ezgi Mola, Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005'de yer aldığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle sevilen isimler arasına girmeyi kazandı. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülünü aldı.2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı.Organize İşler Sazan Sarmalı (2019)Aydede (2018)Lady Winsley'i Kim Öldürdü (2018)Maide'nin Altın Günü (2017)Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016)Kocan Kadar Konuş (2015)Patron Mutlu Son İstiyor (2013)Soğuk (2013)Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013)Celal ile Ceren (2013)Pazarları Hiç Sevmem (2012)Dedemin İnsanları (2011)Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011)Veda (2010) - Latife HanımHayatımın Kadınısın (2006)Organize İşler (2005) - BerrakMasumlar Apartmanı (2020)Jet Sosyete (2020)Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2020)Kötü Yol (2012)Yalan Dünya (2012)Bir Ömür Yetmez (2011)Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010)Canım Ailem (2008-2010)Sınıf (2008)Kolay Gelsin (2008)Senden Başka (2007)Hırsız Polis (2005-2006)Görünmez Adam (2004)Sevinçli Haller (2004)Sultan Makamı (2003)Unutma Beni (2002)Karate Can (2000)ve daha fazlası Ezgi Mola’nın açıklamasının ardından resmiyet kazanacak.