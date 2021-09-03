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Ece Üner'in ekibinden şok suçlama! İstifa ettiler

Ece Üner'in ekibinden şok suçlama! İstifa ettiler

Ana haber sunuculuğunu bırakarak Kanal D ekranlarında 'Ece Üner ile Susma' programına başlayan Ece Üner'e kendi ekibinden şoke eden bir suçlama geldi. Üner'in ekibi, reyting uğruna olayların manipüle edildiğini belirterek programdan istifa etti.

Ekleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 11:31
Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 12:06
Ece Üner'in ekibinden şok suçlama! İstifa ettiler

Kanal D ekranlarında haber formatı dışında bir programla ekrana gelen Ece Üner'in programı hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. İlk tanıtımı büyük tepki çeken programda olayların manipüle edildiği ve çarpıtıldığı ifade edildi.

Medyaradar'ın haberine göre; Üner'in Susma ekibinde istifa depremi yaşandı. 7 gazeteci olayların manipüle edildiğini, reyting uğruna çarpıtıldığını iddia ederek program ekibinden istifa etti. İstifa eden 7 gazetecinin arasında ekibin şefi, gazeteci Gökhan Kayış'ın da olduğu öğrenildi.

Tanıtım filmi tepki çekmişti

'Ece Üner ile Susma' için hazırlanan tanıtım filminde, bir kızın çığlıkları yürek yakmıştı. Tanıtım filminde, Emine Bulut'un kızının feryadının kullanıldığı öne sürülmüş Üner bu iddiaları yalanlamıştı.


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