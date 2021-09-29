Kalp Sıkışması Nedenleri Nelerdir? Kalp Sıkışmasına Ne İyi Gelir?

Göğüs boşluğunda meydana gelen sıkışma sonrasında pek çok kişi kalp ağrısı ve kalp sıkışmasının nasıl ayırt edileceğini araştırır. Kalp sıkılması, kalp dışı nedenlerden meydana gelen ağrılardan farklı olarak keskin bir ağrıdır. Bireyler kalp sıkışması durumu ile karşılaştıklarında; nefes darlığı, bıçak saplanması gibi sancı, keskin bir ağrı hissederler. Bu nedenle kalp sıkışması oldukça ciddi sağlık sorunları arasında yer alır. Alanında uzman doktorlar kalp sıkışması sorununu sık sık yaşayanlardan gelen ‘Kalp sıkışmasına ne iyi gelir?’ sorusuna yanıt vermiştir. Sizler de kalp sıkışması sorununu sıklıkla yaşıyorsanız haberimizin detaylarından ‘Kalp sıkışmasının nedenleri nelerdir?’ ve ‘Kalp sıkışmasına ne iyi gelir?’ sorularının cevabına ulaşabilirsiniz…





Kalp Sıkışmasının Nedenleri Nelerdir?



Kalp Sıkışması Nasıl Geçer?



Kalp Sıkışması Anında Ne Yapılmalıdır?



Kalp ya da göğüste meydana gelen sıkışma, ağrı ile birlikte görülür. Bu semptomların aynı anda meydana gelmesi bireylerde büyük endişeye neden olur. Ancak alanında uzman doktorlar ‘?’ sorusuna çeşitli yanıtlar vermiştir. Alanında uzman doktorların açıklamalarına göre kalp sıkışmasının nedenleri aşağıdaki şekildedir.• Göğüste sancı ve basınç,• Yorgunluk hissi,• Sık görülen baş dönmesi,• Nefes darlığı,• Mide bulantısı,• Karın ağrısı,• Egzersiz sırasında veya sonrasında göğüste ağrı,• Ağızda ekşi tat oluşumu,• Öksürük,• Burun akıntısı,• Ateş,• Üşüme,• Şiddetli titreme,• Derin nefes alıp verme isteği ile birlikte göğüste meydana gelen şiddetli ağrı,• Burun akıntısı,• Endişe ve panik,• Göğse ve sırta yayılan sancı,Kalp sıkışmasının belirtileri arasında yer alır. Kimi zaman bu belirtilerin bazıları gözlemlenir kimi zaman ise neredeyse tamamı görülür. Bu nedenle kalp sıkışması belirtileri görülürgörülmez doktor kontrolüne gitmek son derece önemlidir.Kalp sıkışması, bireylerin yaşamı tarzında değişiklik yaparak azaltabileceği sağlık problemlerinden biridir. Düzenli egzersizlerin yapılması ve sağlıklı beslenilmesi kalp ritminin düzene girmesini sağlar. Özellikle tahıl, sebze ve meyvelerin bol miktarda tüketilmesi ve yağlı yiyeceklerden uzak durulması kalpte meydana gelecek sancıların azalmasına yardımcı olacaktır.Tüm bunların yanı sıra sigara ve alkol kullanımı da kalp ağrılarına neden olur. Kalp sıkışması şikayeti olan kişiler kesinlikle sigara ve alkol kullanımını bırakmalıdır. Alanında uzman doktorlar kalp sıkışması şikayeti ile gelen pek çok hastanın yüksek oranda sigara ve alkol kullandığını belirtmiştir. Sigara ve alkol kullanımını bıraktıktan sonra diyet ve ilaç tedavisi de görebilirsiniz. Alanında uzman doktorların hazırlayacağı beslenme düzeni kan basıncınızın kontrol altına alınmasını, kolesterol seviyesinin dengede tutulmasını sağlayacaktır. Bu şekilde kalp sıkışması nasıl geçer sorusuna bir yanıt bulabilirsiniz. Ancak gerekli durumlarda doktor kontrolüyle birlikte cerrahi müdahale gerçekleştirilebilir ve stent kullanımı sağlanır. Peki, kalp sıkışması anında ne yapılmalıdır?Kalp sıkışması anında başınız yüksekte kalacak şekilde uzanmalısınız. Herhangi bir şekilde doktor izni olmadan ilaç kullanılmalıdır. Bu nedenle varsa kravatınızı gevşetmeli ve üstünüzü çıkartmalısınız. Rahat nefes alabilir hale geldiğinizde bir bardak ılık suyun içerisinde iki yemek kaşığı bal ve 4 yemek kaşığı limon ekleyerek tüketebilirsiniz. Ancak doktor reçetesi bulunmadan herhangi bir ilaç kalp sıkışması anında kesinlikle kullanılmamalıdır.görülür görülmez alanında uzman doktorların kontrolüne gidilmelidir. Erken teşhis sürecin olumlu seyretmesi adına oldukça önemlidir.