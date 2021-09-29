Facebook'un gizli planı: Bebekleri bile platforma çekmek istiyor

Son zamanlarda gizlilik endişeleriyle ön plana çıkan ve yoğun eleştirilen alan Facebook'un, bir gizli planı daha ifşa oldu.



Wall Street Journal gazetesinin ulaştığı şirket içi gizli belgeler, platformun çocuk ve hatta bebek kullanıcıları bile hedef aldığını ortaya çıkardı.



Yayınlanan belgelere göre Facebook, gelecekte de popüler olabilmek için 0-4 yaş arasındaki bebekleri bile hedefine koymuş durumda.



Öte yandan; 8-12 yaş aralığındaki çocuklar için de özel bir araştırma yürüten şirket, bu çocukların uzun vadede aktif kullanıcı olmalarını sağlamak istiyor.



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REKABET İÇİN ÇOCUKLARI HEDEF ALIYOR

Wall Street Journal'ın elde ettiği belgelere göre ABD'li şirket, Snapchat ve TikTok gibi uygulamalarla rekabet edebilmek için yine çocukları hedef alıyor.



Örneğin Facebook, 10-12 yaş aralığındaki çocuklar için bir anket yaptırıp, bu çocukları anlamak bile istemiş.



2018 yılında da konuyla ilgili bir rapor hazırlayan şirket, 6 yaşında çocukların bile internet kullanmaya başladığını ve bunun görmezden gelinemeyeceğini belirtti.



Ayrıca platform, 0-4 yaş aralığı bebekler dahil olmak üzere birçok yaş grubu için ayrı ayrı çalışmalar yürütüyor.



Wall Street Journal, Facebook'un bu sayede bir bebeği doğduğu an itibarıyla kullanıcı haline getirmek istediğini vurguluyor.