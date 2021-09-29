Başka Övecek Bir Şey Bulamadınız Mı?

2019'da yapılan yerel seçimler öncesi meydanlarda türlü vaatler veren CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana İstanbul'a hizmette sınıfta kaldı. Adeta makine gibi işleyen yerel yönetim sistemi İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle çökerken, İstanbullu her yeni güne farklı problemlerle uyanmaya başladı.



MEDYA TROLLERİYLE KAMUFLE ÇABASI

Metro, atık su arıtma tesisi gibi önemli projeleri askıya alan ya da durduran, Kanal İstanbul gibi mega projelere ise karşı çıkan İmamoğlu, yapılamayan önemli ölçekteki işleri medyadaki trolleri ile kamufle etme çabası içerisine girdi.



ÖNCE MUSLUK ŞİMDİ BİDON

Daha önce Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan 'musluk açılış törenleri'ni öve öve bitiremeyen İmamoğlu'nun medyadaki yandaş trollerinden Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zafer Arapkirli, şimdi de mezarlıklara koyulan bidonları övmeye başladı. Yaklaşık 1000 gündür İstanbullu'nun asıl çözüm beklediği ulaşım, trafik, çevre kirliliği gibi sorunlarla ilgili proje üretemeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başarısızlığını örtmek için yandaş gazeteciler, yapılan küçük projeleri överek algı operasyonuna başladı. Arapkirli, piyasada 22 TL civarında satılmasına rağmen yapılan ihale sonucu İBB'ye maliyeti 66 lirayı bulan bidonları övmek için şu ifadeleri kullandı: 'Ya evden götürürüz kabımızı, ya da mezarlar arasında dolaşan 'sucu çocuklar' sağlar bu hizmeti. Onlar da bayramlar harici yoktur. İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı iyi düşünmüş bunu. Basit ama, önemli bir hizmet. Ölmüşlerinin ruhu şad olsun.







YENİ LOGOLU KARTON BARDAKLAR YERE GÖĞE SIĞDIRILAMADI

Muhalefetin öve öve bitiremediği bir başka yenilik ise vapurlardaki belediye kafelerinde kullanılan karton bardaklar. İBB, bu bardaklarda Türkiye Denizcilik İşletmeleri logosunu koydu. Yapılan bu hamle, Millet İttifakı tarafından büyük alkış aldı.





DEV PROJELERİ İTİBARSIZLAŞTIRMA GİRİŞİMİ

Musluk açma töreni, mezarlıklara ibrik gibi konuları öve öve bitiremeyen Arapkirli, söz konusu hükümet ve tarihi projeler olunca ise aklı sıra dalga geçerek itibarsızlaştırma girişiminde bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun uçan araçlar ile ilgili yaptığı açıklamaya yanıt veren Arapkirli, 'Uçuştayız yine. Bunları bir uçma sevdası sardı. Uçan otomobil, yerli-milli uçak, uzay projesi, aya gidiş. Ayakları yerden kesik. Hayırlara vesile olsun inşallah' ifadelerini kullandı.



AMAÇLARI KULLANIŞLI TÜRKİYE

Gelişen teknoloji ile birlikte dünya yeniden şekillendirirken çağa ayak uydurmak için atılım üzerine atılım yapan Türkiye'nin yaptığı çalışmalardan rahatsızlık duyan muhalefetin izlediği bu yol gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdi. Güçlü bir Türkiye yerine iddiasız, kullanışlı, teslimiyetçi, kısır çekişmeler içinde boğulan, özerk yönetimlere itiraz etmeyen bir ülke arzulayan muhalefet, adeta yeni dünya düzeninde Türkiye'ye biçilen 'İbrikçibaşılık' görevini layığı ile yerine getirmek için can atıyor.