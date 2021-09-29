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1 Ekim 2021 Cuma Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 1 Ekim Televizyonda Ne var 1 Ekim 2021 Yayın Akışı

1 Ekim 2021 Cuma Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 1 Ekim Televizyonda Ne var 1 Ekim 2021 Yayın Akışı

Türkiye’nin sevilen kanallarında yeni bir gün daha başladı. Haftanın son gününe gelinmişken çeşitli yarışmalar, diziler ve televizyon programları ekranlara seyircisiyle buluşacak. Peki, 1 Ekim Cuma televizyonda ne var? 1 Ekim 2021 Cuma Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 1 Ekim Televizyonda Ne var? 1 Ekim Yayın Akışı

Ekleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 09:17
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 09:21
1 Ekim 2021 Cuma Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 1 Ekim Televizyonda Ne var 1 Ekim 2021 Yayın Akışı

Ekranların sevilerek takip edilen ulusal kanallarında yeni bir gün daha heyecanla başladı. Dizi, yarışma ve televizyon programlarını heyecanla takip ede seyirciler ise bugünün programlarını araştırıyor. Peki, 1 Ekim 2021 Cuma günü televizyonda ne var? 1 Ekim 2021 Cuma Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı İşte 1 Ekim yayın akışı

ATV 1 Ekim 2021 Cuma Yayın Akışı


08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Seni Seven Ölsün

16:15 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası

KANAL D 1 Ekim 2021 Cuma Yayın Akışı


07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:00 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı

23:15 Operasyon 41



STAR TV 1 Ekim 2021 Cuma Yayın Akışı


07:00 Medcezir

09:20 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16.45 Star Market

18.40 Star Haber

20:00 Dedemin Fişi

FOX TV 1 Ekim 2021 Cuma Yayın Akışı


08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

TRT 1 1 Ekim 2021 Cuma Yayın Akışı


05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:10 Kalk Gidelim

10:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

16:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması 'Kral Şakir: Korsanlar Diyarı'

21:55 Yabancı Sinema 'Gizemli Adaya Yolculuk (Altyazılı)

23:50 Seneye Bu Zamanlar

TV8 24 Eylül 2021 Cuma Yayın Akışı


06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

13:30 Paylaş Benimle

20:00 Masterchef Türkiye

Show TV 1 Ekim 2021 Cuma yayın akışı


06:00 Kalp Atışı

08:00 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

13:00 Bir Şansım Olsa

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

Kanal 7 1 Ekim 2021 Cuma yayın akışı


06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Bostancı Baba

09:20 Seren Aslan'la Her Gün

10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:30 Elimi Bırakma

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Can Yoldaşım

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul

İşte seyircinin merakla beklediği 1 Ekim Cuma günü yayın akışı

1 Ekim Yayın Akışı


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