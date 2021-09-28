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Kemal Kılıçdaroğlu: Teknoloji devrimini kaçırma lüksümüz yok

Kemal Kılıçdaroğlu: Teknoloji devrimini kaçırma lüksümüz yok

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda Türkiye'nin katma değeri yüksek ürünler üretmesi gerektiğini ve teknoloji devrimini kaçırma lüksü olmadığını söyledi.

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 15:48
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 16:09
Kemal Kılıçdaroğlu: Teknoloji devrimini kaçırma lüksümüz yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birtakım ziyaret, toplantı ve toplu açılışlar için Bilecik'e geldi.

Kılıçdaroğlu, ilk olarak Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ardından ilçedeki bir otelde kanaat önderleri, muhtarlar, STK temsilcileriyle buluşan Kemal Kılıçdaroğlu burada bir konuşma yaptı.

Gündemi deperlendiren CHP Lideri teknolojinin hızla geliştiğine dikkati çekti.

'KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER ÜRETMELİYİZ'
Kılıçdaroğlu, 'Şimdi her saniyede birden fazla buluş var. Eğer Türkiye olarak biz katma değeri yüksek ürün ürütemezsek, sanayimizi bu yönde teşvik etmezsek, biz sadece katma değeri yüksek ürün ürüten ülkelerin tüketicisi konumuna geliriz, onları kullanmış oluruz. Ekonominin, tarımın planlanması lazım.' değerlendirmesini yaptı.

'TEKNOLOJİ DEVRİMİNİ KAÇIRMA LÜKSÜMÜZ YOK'
Planlamanın 50 yıllık, 100 yıllık yapılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Artık, öyle 3 yıllık, 5 yıllık planlarla bu iş çözülmüyor. Çünkü dünya hızla değişiyor. Teknoloji hızla değişiyor. Biliyorsunuz Osmanlı, Sanayi Devrimi'ni kaçırmıştı, şimdi teknoloji devrimini kaçırma lüksümüz yok. Onu yakalamak zorundayız. Sanayicilere bu konuda büyük görevler düşüyor.' dedi.


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