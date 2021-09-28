Akşener'e Bilgi Güncellemesi! O Sistem Kalktı Meral Hanım!

Kocaeli'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Ak Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, daha sonra AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı 107. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.



'AK PARTİ BÜTÜN YAŞ GRUPLARINDA BİRİNCİ PARTİDİR'



Kurtulmuş, toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin tüm yaş gruplarında birinci olduğunun altını çizerek, 'Birileri Türkiye'nin gençleri şöyledir böyledir diyor. Tankın önüne yatan o genci unutmuyorsunuz dimi? Dünyanın başka bir yerinde böyle bir gençlik, böyle bir millet var mı? Bu millet yeri geldiği zaman tankın önüne yatıyor, yeri geldiği zaman her türlü fedakarlığı gösteriyor. Son zamanlarda şöyle laflar söylüyorlar, 'Türkiye'nin gençleri AK Parti'den uzaklaşıyor.' Hangi anketi getirip karşımıza koyarlarsa koysunlar, Türkiye'deki bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti bütün yaş gruplarında birinci partidir. Türkiye'de Z kuşağı M kuşağı diyenler boşuna algıyla uğraşmasınlar, gelsinler Türkiye'nin gençlerini görsünler.' dedi.





'SEÇİM YAPALIM DESEK KİMİ ADAY GÖSTERECEKSİNİZ'



Muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarına da yanıt veren Kurtulmuş, 'Biz ne kadar rahatız değil mi? 2023'de Cumhurbaşkanımızı Cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Bir de karşı tarafa bakıyoruz, onlar kimi cumhurbaşkanı seçtirecek? Zaten biliyorsunuz ittifakları gizli, anlaşmaları gizli ama iş birlikleri açık olanlar var. Bugün de bir deklarasyon yayınlamışlar diyorlar ki 'Biz ittifak arayışında filan değiliz.' Arayışta değiller çünkü ittifaklarını gizli bir şekilde kurmuş vaziyetteler. HDP'den bahsediyorum. CHP ile İYİ Parti onlar ortada görünüyor, diğer partiler de yanlarında görünüyor. Peki her gün seçim istiyorsunuz.

ntz canlı izledi hayran kaldı!



Peki gelin yarın seçim yapalım dense kimi aday göstereceksiniz? 'Buluruz o adayı' diyorlar. İyi de biri ben cumhurbaşkanı adayı olmak isterim diyor, öteki de ben de cumhurbaşkanı adayı olmak isterim diyor. Öteki hanımefendi bugün değiştirmiş 'Ben başbakan olmak istiyorum' diyor.' ifadelerini kullandı.



AKŞENER'İN 'BAŞBAKANLIĞA ADAYIM' SÖZLERİNE YANIT



İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'Başbakanlığa adayım' sözlerini de değerlendiren Kurtulmuş, 'İyi de değerli kardeşim başbakanlık sistemi kalkalı çok oldu. Başbakanlık diye bir müessese yok. 'Bir araya geleceğiz, ittifak kuracağız, ondan sonra cumhurbaşkanlığını bitirip tekrar başbakanlığa geçeceğiz' diyorlar. İyi de bu millet bir anayasa değişikliği yapmamış, başbakanlık sisteminden cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemiş gibi nasıl konuşursunuz? Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğiniz şey nedir?





CHP, İYİ Parti, HDP ve diğer partiler ne anlıyor? Seçimde sanki cumhurbaşkanlığı seçimine gidilmeyecekmiş gibi konuşmayı ben siyaseten anlamıyorum. Biz bunu değiştireceğiz diyorlar, tabii ki yolu var. Nasıl cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiysek aynı yolu takip edip geriye döneceksiniz. Onun için de önce sandıktan birinci çıkacaksınız, Recep Tayyip Erdoğan'ı değiştirebilecek bir imkana sahip olacaksınız. Ama siz diyorsunuz ki Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin. Yıllardır bunu söylüyorsunuz. Ne gelsin? Belli değil, kim gelsin? Hiç belli değil. Bu millet de diyor ki biz Recep Tayyip Erdoğan ile beraberiz ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden açık ara cumhurbaşkanı olması için gayret sarf ediyoruz' diye konuştu.



