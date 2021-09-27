Kasımpaşa Konyaspor Maçı Saat Kaçta? Kasımpaşa Konyaspor Maçı Hangi Kanalda? Kasımpaşa Konyaspor Maçı Canlı İzle Link

Süper Lig 2020-2021 sezonunun tamamlanmasının bu sezona hızlı bir başlangıç gerçekleştirdi. Süper Lig 2021-2022 sezonu 7. haftasına girerken pek çok takım birbirinden heyecanlı müsabakalara çıkıyor. 20 takım ile birlikte 283 gün sürecek olan sezonun birinci ayı tamamlanırken bu akşam taraftarlar Kasımpaşa Konyaspor derbisine şahit olacak. Peki, sezonun önemli maçları arasında yer alan Kasımpaşa Konyaspor maçı saat kaçta? İşte Kasımpaşa Konyaspor maçı hakkında merak edilenler...





Kasımpaşa Konyaspor Maçı Ne Zaman?



Kasımpaşa Konyaspor Maçı Saat Kaçta?



Kasımpaşa Konyaspor Maçı Hangi Kanalda?



Süper Lig 7. Hafta Maçları Nelerdir?



Kasımpaşa - Konyaspor muhtemel 11'ler



Süper Lig'in yedinci haftasında Kasımpaşa Konyaspor derbisine saatler kala nefesler tutuldu! Futbolseverlerin yakından takip ettiği ve cevabını heyecanla beklediği ‘?' sorusu cevaplandırıldı. TFF tarafından yapılan gerçekleştirilen açıklamaya göre heyecanla beklenen Kasımpaşa Konyaspor karşılaşması 27 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Peki, Kasımpaşa Konyaspor maçı saat kaçta?2021-2022 sezonunun yedinci hafta karşılaşmalarından olan Kasımpaşa Konyaspor maçı 27 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Kasımpaşa Konyaspor maçı saat 20.00'da başlayacak.Saat 20.00'de başlayacak olan derbi Bein Sports2 ekranlarında naklen yayınlanacak.Süper Lig'de 7. Hafta Cumartesi günü ekranlara gelecek olan Sivasspor Karagümrük maçı ile devam edecek ve beraberinde farklı takımların karşılaşmaları seyirciye sunulacak. 25 Eylül Cumartesi günü başlayacak olan 7. Hafta futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki,• 24.09.2011 ALTAY –BEŞİKTAŞ 20.00• 25.09.2021 SİVASSPOR- FATİH KARAGÜMRÜK 13.30• 25.09.2021 ANTALYASPOR- MALATYASPOR 16.00• 25.09.2021 ADANA DEMİRSPOR A.Ş- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş 19.00• 26.09.2021 GZT GİRESUNSPOR- YUKATEL KAYSERİSPOR 13.30• 26.09.2021 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK –ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş• 26.09.2021 GALATASARAY A.Ş- GÖZTEPE A.Ş. 19.00• 27.09.2021 KASIMPAŞA A.Ş – İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR• 27.09.2021 TRABZONSPOR- AYTEMİZ ALANYASPORKasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Tarkan, Bistrovic, Hajradinovic, Varga, ThelinKonyaspor: Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Rahmanovic, Bytyqi, CikalleshiSüper Lig'in heyecanla beklenen karşılaşması Kasımpaşa Konyaspor maçı 27 Eylül Pazartesi günü beIN Sports2 ekranlarında yayınlanacak.