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Kadıköy'de hareketli dakikalar! Mahalleli sokağa döküldü

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Mahalleli sokağa döküldü

İstanbul Kadıköy’de bulunan 25 yıllık bir binada iki dairenin balkonu çöktü. Olay yaşandığı esnada balkon ve apartman bahçesinde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, binada büyük çapta bir hasar oluştu. Yaşanan olaya ilişkin konuşan bir mahalle sakini, "Büyük bir ses duyduk. Binanın iki balkonu yerinden kopmuş. Bina biraz eskiydi. Sanırım deprem öncesi yapılan bir binaydı" diye konuştu.

Ekleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 18:08
Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 18:13
Kadıköy'de hareketli dakikalar! Mahalleli sokağa döküldü

İstanbul'da korku dolu anlar... Olay, Kadıköy Zühtü Paşa Mahallesi Kavuklu Hamdi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşa tarihinin 1999 depremi öncesi olduğu belirtilen bir binanın 2. ve 3. katındaki dairelere ait balkonlarda çökme meydana geldi.

BÖLGEYE İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Gürültü üzerine sokağa dökülen vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yıkılan balkondan arta kalan beton parçalarını demirlerinden ayırırken, sağlık ekipleri ise tedbir amaçlı bekledi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Çökme olayı yaşandığı esnada balkon ve apartman bahçesinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, binada büyük çapta maddi hasar oluştu.

"ESKİ BİR BİNAYDI"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Can Pokoy, "Büyük bir ses duyduk. Binanın iki balkonu yerinden kopmuş. İtfaiyeye haber verdik. Arkadaşlar molozları taşımaya başladı.

Çok sağlam gürültü çıktı diyebilirim. Yaralı olmadığını duyduk. Bina biraz eskiydi. Sanırım deprem öncesi yapılan bir binaydı" diye konuştu.




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