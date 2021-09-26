Fenerbahçe Hatayspor Maçı Saat Kaçta? Fenerbahçe Hatayspor Maçı Hangi Kanalda? Fenerbahçe Hatayspor Maçı Canlı İzle

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun yedinci hafta maçlarından sonucu en çok merak edilen maç Hatayspor ile Fenerbahçe maçı olacak. Süper Lig'e yükselmeyi başaran Hatayspor galibiyeti hedefliyor. Peki, Hatayspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hatayspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Hatayspor Fenerbahçe maçı canlı izle...





Fenerbahçe Hatayspor Maçı Saat Kaçta?



Hatayspor Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?



HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ



Süper Lig'in sonuna doğru yaklaşırken yedinci hafta karşılaşması olan Hatayspor Fenerbahçe maçı bu akşam gerçekleşecek. 26 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan maçın duyurulmasının ardından gözler maç saatinde çevrildi. Hatayspor Fenerbahçe maçı saat kaçta sorusuna cevap gecikmedi. Fenerbahçe taraftarlarının heyecanla beklediği Hatayspor Fenerbahçe maçı saat 16.00'da gerçekleşecek. Peki,Heyecanla beklenen Hatayspor Fenerbahçe karşılaşması bu akşam saat 16.00'da gerçekleşecek. Fenerbahçe Hatayspor maçı beIn Sports 1 ekranlarında seyircisiyle buluşacak.Hatayspor : Munir Mohann, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kuruçuk, Simot Falette, Adekugbe, Ruben Riberio, Onur Ergün, Traore, El Kaahi, Saba Lobjanidze, Mame DioufFenerbahçe : Altay Bayındır, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min Jae Kim, Luiz Gustavo, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Dimitrios Pelkas, Enner Valencia, Diego Rossi, Mergim Berisha.maç saatinin yaklaşmasını ardından kesinlik kazanacak.Fenerbahçe Hatayspor maçı 26 Eylül Pazar günü beIN Sports1 ekranlarında naklen yayınlanacak.