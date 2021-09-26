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Fenerbahçe Hatayspor Maçı Saat Kaçta? Fenerbahçe Hatayspor Maçı Hangi Kanalda? Fenerbahçe Hatayspor Maçı Canlı İzle

Fenerbahçe Hatayspor Maçı Saat Kaçta? Fenerbahçe Hatayspor Maçı Hangi Kanalda? Fenerbahçe Hatayspor Maçı Canlı İzle

Süper Lig'in yedinci haftasında galibiyeti hedefleyen Hatayspor, Fenerbahçe ile karşılaşma yaşayacak. Gerçekleştirdiği transferlerle adını duyuran Hatayspor, yeni sezonda Fenerbahçe ile olan maçında gakibiyet istiyor. Peki, Hatayspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Hatayspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? İşte Hatayspor Fenerbahçe maçının detayları…

Ekleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 15:09
Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 15:14
Fenerbahçe Hatayspor Maçı Saat Kaçta? Fenerbahçe Hatayspor Maçı Hangi Kanalda? Fenerbahçe Hatayspor Maçı Canlı İzle

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun yedinci hafta maçlarından sonucu en çok merak edilen maç Hatayspor ile Fenerbahçe maçı olacak. Süper Lig'e yükselmeyi başaran Hatayspor galibiyeti hedefliyor. Peki, Hatayspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hatayspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte  Hatayspor Fenerbahçe maçı canlı izle...

Fenerbahçe Hatayspor Maçı Saat Kaçta?


Süper Lig'in sonuna doğru yaklaşırken yedinci hafta karşılaşması olan Hatayspor Fenerbahçe maçı bu akşam gerçekleşecek. 26 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan maçın duyurulmasının ardından gözler maç saatinde çevrildi. Hatayspor Fenerbahçe maçı saat kaçta sorusuna cevap gecikmedi. Fenerbahçe taraftarlarının heyecanla beklediği Hatayspor Fenerbahçe maçı saat 16.00'da gerçekleşecek. Peki, Hatayspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?



Hatayspor Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?


Heyecanla beklenen Hatayspor Fenerbahçe karşılaşması bu akşam saat 16.00'da gerçekleşecek. Fenerbahçe Hatayspor maçı beIn Sports 1 ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ


Hatayspor : Munir Mohann, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kuruçuk, Simot Falette, Adekugbe, Ruben Riberio, Onur Ergün, Traore, El Kaahi, Saba Lobjanidze, Mame Diouf

Fenerbahçe : Altay Bayındır, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min Jae Kim, Luiz Gustavo, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Dimitrios Pelkas, Enner Valencia, Diego Rossi, Mergim Berisha.

Fenerbahçe Hatayspor maçı kadroları maç saatinin yaklaşmasını ardından kesinlik kazanacak.

Fenerbahçe Hatayspor maçı 26 Eylül Pazar günü beIN Sports1 ekranlarında naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Hatayspor Maçı


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