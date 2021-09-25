Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ziyareti öncesi Teknofest ile ilgili bir paylaşımında bulunmuştu. Başkan Erdoğan havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST alanına geldi.



MİLLİ KANATLAR İSİMLİ GÖSTERİYİ İZLEDİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'e katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndaki festivale helikopterle geldi. Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile alanda kurulan tribünlere geçerek öğrencilerle 'Milli Kanatlar' isimli gösteriyi izledi.



SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU



Geçtiğimiz günlerde başlayan TEKNOFEST'i Başkan Erdoğan da ziyaret ediyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin bir paylaşımında bulundu. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında 'Uzayın, havacılığın, teknolojinin, inovasyonun merkezi bu yıl da TEKNOFEST. Ben de birazdan TEKNOFEST'te olacağım' ifadelerinde bulundu.