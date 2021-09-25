USD (Alış - Satış) : 8,82 - 8,84 EURO (Alış - Satış) : 10,35 - 10,37
Ana Sayfa.
Güncel
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan duyurduğu havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST alanına geldi.

Ekleme Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 14:08
Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 15:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ziyareti öncesi Teknofest ile ilgili bir paylaşımında bulunmuştu. Başkan Erdoğan havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST alanına geldi.

MİLLİ KANATLAR İSİMLİ GÖSTERİYİ İZLEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'e katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndaki festivale helikopterle geldi. Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile alanda kurulan tribünlere geçerek öğrencilerle 'Milli Kanatlar' isimli gösteriyi izledi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde başlayan TEKNOFEST'i Başkan Erdoğan da ziyaret ediyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin bir paylaşımında bulundu. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında 'Uzayın, havacılığın, teknolojinin, inovasyonun merkezi bu yıl da TEKNOFEST. Ben de birazdan TEKNOFEST'te olacağım' ifadelerinde bulundu.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

20-26 Eylül Haftası Gökyüzü Yorumu!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı