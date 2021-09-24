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Eğitim
MEB açıkladı! O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

MEB açıkladı! O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı: Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir.

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 17:19
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 17:26
MEB açıkladı! O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ankara'da bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olaya ilişkin soruşturma başlattı.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR

MEB'den yapılan açıklamada, 'Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir.' ifadesi kullanıldı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da bir öğretmen ve öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi: AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır.

Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir.

Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz herşeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz.


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