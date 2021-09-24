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'ATAK' teröristlerin inleri yerle bir etti!

'ATAK' teröristlerin inleri yerle bir etti!

MSB, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha Atak helikopterleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 13:40
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 13:41
'ATAK' teröristlerin inleri yerle bir etti!

illi Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.'

ATAK BAŞARISI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) taarruz ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirilen ATAK helikopteri operasyonel başarılarıyla hayran bırakıyor.

TSK'nın son yıllarda envanterine kattığı T-129 ATAK helikopteri, hem taarruz hem de taktik keşiflerinde kullanılıyor.

Tsk


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