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Teknoloji
Ukrayna topraklarında Bayraktar fabrikası kuruluyor

Ukrayna topraklarında Bayraktar fabrikası kuruluyor

Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii alanında devam eden iş birliği her geçen gün artıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Bayraktar TB2'lerin üretimi için Ukrayna'da fabrika kurulacağını belirtti.

Ekleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 22:27
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 22:33
Ukrayna topraklarında Bayraktar fabrikası kuruluyor

Türkiye'nin sahada oyun değiştiren SİHA'sı Bayraktar TB2, birçok ülkeden yoğun ilgi görüyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Ukrayna, şimdi de insansız hava araçlarını kendi topraklarında üretmeye hazırlandığını açıkladı.
"Ukrayna topraklarında Bayraktar fabrikası kurulacak"

Kuleba, Türkiye ile ilişkilerin daha da derinleştirileceğini söyleyerek, ülkesinin Bayraktar TB2'leri yalnızca satın almak niyetinde olmadığını, üretimini de yapmak istediğini vurguladı.

Dimitro Kuleba, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin New York'taki görüşmesinde konunun gündeme geldiğini belirtti ve "Ukrayna topraklarında Bayraktar fabrikası kurulacak." diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz" açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünden yaptığı "Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz." açıklaması için teşekkür etti.

Rusya'dan ise "Kırım konusunda Türkiye ile farklı görüşleri paylaşıyoruz." açıklaması geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bu farklılığın iki ülke ilişkilerinin ileriye taşınması için engel teşkil etmediğini ifade etti.


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