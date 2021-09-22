Üç Kuruş ne zaman başlıyor? Üç Kuruş’un Konusu Nedir? Üç Kuruş oyuncuları kimdir?

Senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim’in paylaştığı dizinin yönetmenliğini İçerde ve Şukur’un yönetmeni Sinan Öztürk gerçekleştirecek. Çukur’un final bölümünde adı gösterilen Üç Kuruş’un yayınlanmasına günler kala nefesler tutuldu. Reyting rekortmeni iki dizinin hayranları Üç Kuruş’u da yayın hayatına hazırlanırken yalnız bırakmadı. Peki, Üç Kuruş’un konusu nedir? İşte heyecanla beklenen Üç Kuruş dizisinin oyuncuları ve isimleri….





ÜÇ Kuruş Ne Zaman Başlayacak?



Üç Kuruş Dizisi Oyuncuları Kimdir?



ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?



Ay Yapım, iddialı projesi 'Üç Kuruş' dizisinin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Üç Kuruş dizisinin ne zaman başlayacağını sıklıkla gündeme getiren izleyiciye müjdeli haber verildi! ‘’ sorusunun gündeme gelmesi üzerine yapımdan açıklama geldi. Heyecanla beklenen dizinin Ekim ayında yayın hayatına başlaması bekleniyor.Show TV’nin büyük bir merakla beklenen yeni dizisipaylaşılmaya başladı. Yapımın gerçekleştirdiği açıklamaya göre• Uraz Kaygılaroğlu,• Nursel Köse,• Aslıhan Malbora,• Civan Canova,• Nesrin Cavadzade,• Diren Polatoğulları,Üç Kuruş dizisinin yayın hayatına az bir zaman kala ‘Üç Kuruş dizisi konusu nedir?’ sorusu gündeme geldi. Yayın hayatına başlaması heyecanla beklenen dizi seri katil İrfan’ın işlediği cinayet sahnesi ile başlayacak. İrfan’ın cinayeti işlemesi sonrasında kurbanına üç kuruş atmasıyla dizinin simgesi ortaya çıkacak. Polis teşkilatı ve İrfan arasında geçecek olan hikayeyi konu edinen diziye Kartal karakteri de kumarhane işeticisi olarak dahil olacak. Kartal ve İrfan’ın arasındaki bağ dizisinin esas konusunu oluşturacak.Üç Kuruş yeni bölümleriyle Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak.