USD (Alış - Satış) : 8,63 - 8,65 EURO (Alış - Satış) : 10,13 - 10,15
Ana Sayfa.
Güncel
Üç Kuruş ne zaman başlıyor? Üç Kuruş’un Konusu Nedir? Üç Kuruş oyuncuları kimdir?

Üç Kuruş ne zaman başlıyor? Üç Kuruş’un Konusu Nedir? Üç Kuruş oyuncuları kimdir?

Show TV’nin merakla beklenen dizisi Üç Kuruş’un yayın hayatına başlamasına sayılı günler kala heyecan başladı! Reyting rekortmeni Çukur’un final bölümünde ilk kez duyurulan Üç Kuruş bu sezon yayın hayatına başlayacak. Çukur dizisinin akabinde seyirciyle paylaşılan Üç Kuruş’a sayılı günler kala seyirci ‘Üç Kuruş ne zaman başlayacak?’ sorusunu gündeme getirdi. Peki, Üç Kuruş ne zaman başlayacak? Üç Kuruş’un konusu nedir? İşte Üç Kuruş dizisi oyuncuları ve isimleri…

Ekleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 13:20
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 13:24
Üç Kuruş ne zaman başlıyor? Üç Kuruş’un Konusu Nedir? Üç Kuruş oyuncuları kimdir?

Senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim’in paylaştığı dizinin yönetmenliğini İçerde ve Şukur’un yönetmeni Sinan Öztürk gerçekleştirecek. Çukur’un final bölümünde adı gösterilen Üç Kuruş’un yayınlanmasına günler kala nefesler tutuldu. Reyting rekortmeni iki dizinin hayranları Üç Kuruş’u da yayın hayatına hazırlanırken yalnız bırakmadı. Peki, Üç Kuruş’un konusu nedir? İşte heyecanla beklenen Üç Kuruş dizisinin oyuncuları ve isimleri….

ÜÇ Kuruş Ne Zaman Başlayacak?


Ay Yapım, iddialı projesi 'Üç Kuruş' dizisinin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Üç Kuruş dizisinin ne zaman başlayacağını sıklıkla gündeme getiren izleyiciye müjdeli haber verildi! ‘Üç Kuruş ne zaman başlayacak?’ sorusunun gündeme gelmesi üzerine yapımdan açıklama geldi. Heyecanla beklenen dizinin Ekim ayında yayın hayatına başlaması bekleniyor.



Üç Kuruş Dizisi Oyuncuları Kimdir?


Show TV’nin büyük bir merakla beklenen yeni dizisi Üç Kuruş’un oyuncuları ve isimleri paylaşılmaya başladı. Yapımın gerçekleştirdiği açıklamaya göre Üç Kuruş dizisinin oyuncuları ve isimleri;

• Uraz Kaygılaroğlu,

• Nursel Köse,

• Aslıhan Malbora,

• Civan Canova,

• Nesrin Cavadzade,

• Diren Polatoğulları,

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?


Üç Kuruş dizisinin yayın hayatına az bir zaman kala ‘Üç Kuruş dizisi konusu nedir?’ sorusu gündeme geldi. Yayın hayatına başlaması heyecanla beklenen dizi seri katil İrfan’ın işlediği cinayet sahnesi ile başlayacak. İrfan’ın cinayeti işlemesi sonrasında kurbanına üç kuruş atmasıyla dizinin simgesi ortaya çıkacak. Polis teşkilatı ve İrfan arasında geçecek olan hikayeyi konu edinen diziye Kartal karakteri de kumarhane işeticisi olarak dahil olacak. Kartal ve İrfan’ın arasındaki bağ dizisinin esas konusunu oluşturacak.



Üç Kuruş yeni bölümleriyle Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak.

Üç Kuruş Dizisi


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

20-26 Eylül Haftası Gökyüzü Yorumu!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı