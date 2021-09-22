Boyun Ağrısı Nasıl Geçer? Boyun Ağrısı Neden Olur?

Boyun, toplamda 7 tane omur, sayısız sinir ve ortalama 2-3 kilo civarında olan kafayı taşımakla görevli vücut bölgesidir. Bu sebeple zedelenmeye, ağrıya açıktır ve insanlar sıklıkla boyun ağrısı problemi ile karşı karşıya kalırlar. Bireylerin günlük hayatını olumsuz yönde etkilemesi sebebiyle boyun ağrısına iyi gelen yöntemler sıklıkla araştırılıyor. Peki, boyun ağrısı neden olur? İşte boyun ağrısı tedavisi hakkında merak edilenler…





Boyun Ağrısı Neden Olur?



BOYUN AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?



Boyun ağrısı küçük büyük fark etmeksizin her yaşta görülen sağlık problemlerinden birisidir. Pek çok nedenden kaynaklı olarak ortaya çıkabilen boyun ağrısının en yaygın sebebi boyun kaslarında meydana gelen gerilmelerdir. Kaslarda görülen gerilme sonrasında ağrı meydana gelir ve bu ağrı müdahale edilmediği durumlarda ciddi boyutlara ulaşabilir. Bu gibi durumlar yaşanabileceği gibi boyun ağrısının nedeni bireylerin yanlış davranışlarından da kaynaklanabilir. Örneğin uzun süre masa başında kalmak, yanlış yatak seçimi yapmak, yatarak kitap okumak ve uzun süre hareketsiz kalmak boyun ağrısına neden olabilir. Boyun bölgesi hassas bir bölge olması sebebiyle uzun süre hareketsiz kalınması durumunda ağrı yaşar. Bu gibi durumların önüne geçmek adına sık sık hareket etmek, sürekli aynı noktaya bakmamak, boyun bölgesine gelebilecek olan darbelerden kaçınmak son derece önemlidir. Tüm bunların yanı sıra kimi durumlarda da boyun bölgesinde yaşanan sinir sıkışması boyunda ağrıya neden olur. Ancak bu durumda bireylerin zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gitmesi son derece önemlidir. Peki,Boyun ağrısı günlük yaşamda sıklıkla karşılaşan durumlardandır. Bu sebeple pek çok kişi sıklıkla ‘?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Alanında uzman doktorlar tıbbi müdahale gerektirmeyen boyun ağrılarının nasıl geçeceği hakkında pek çok açıklama gerçekleştirmiştir. Bu gibi tıbbi müdahale gerektirmeyen boyun ağrılarında alanında uzman doktorların açıklamalarına göre tedavi yöntemlerinden yararlanabilirsiniz. İşte alanında uzman doktorların açıklamalarına göresorusunun cevabı!• Uzun süre hareketsiz kalmak boyun ağrısının en büyük sebebidir. Gün içerisinde birkaç saatten fazla hareketsiz kalıyorsanız boyun egzersizleri ile boynunuzun gevşemesini sağlayabilirsiniz.• Ağrıyan bölgede sıcak veya soğuk kompres yapmak boynun ağrısının azalmasına yardımcı olacaktır.• Boyun ağrısının ileri boyuta ulaşması durumunda doktorunuza danışarak ağrı kesici kullanabilirsiniz.• Kav gevşetici kremler ve ısıtıcılar boyun ağrısının hafiflemesine yardımcı olacaktır.Tüm bunların yanı sıra boğun ağrısı problemini ortadan kaldırmak için uygun yastık ve yatak seçimi de oldukça önemlidir.Boyun ağrısının şiddetini artırması ve kişinin olumsuz olarak etkilemesi durumunda zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına gidilmelidir. Ancak pek çok kişi bu konuda ‘r?’ sorusunun cevabını bilmiyor. Şiddetli boyun ağrısı yaşanması durumunda ortopedi ve fizik tedavi bölümlerine başvurabilirsiniz. Nadiren de olsa boyun ağrısı şikayetinde bulunan kişiler beyin ve sinir cerrahisi bölümlerine sevk edilmektedir.görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmeli ve ağrının sebebi öğrenilmelidir.