Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu işçi alımı gerçekleştireceğini Resmi Gazete'de duyurdu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile temizlik ve güvenlik görevlisi için 9 işçi alımı gerçekleştireceğini duyurması üzerine ‘Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?' sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Peki, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…





Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?



Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu İşçi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?



Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu işçi alımı ilanına başvuru gerçekleştirmek isteyen adaylar adaylar 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden 'İş Arayan' linkine giriş yaparak TC kimlik numarası ve şifre ile başvuru gerçekleştirebilecek. Bunun yanı sıra hizmet noktaları ve Alo 170 hattı üzerinden de Atatürk Kültür, Dil veTarih Yüksek Kurumu işçi alımı başvuruları kabul edilecek.GENEL ŞARTLARa) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya işyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.c) 18 yaşını tamamlamış olmak (29.09.2003 ve öncesi doğumlu olmak).d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.h) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.l) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmekÖZEL ŞARTLAR1) Güvenlik Görevlisi meslek kolu için;a) 35 yaşından gün almamış olmak (29/09/1986 ve sonrası doğumlu olanlar)b) En az ortaöğretim öğrenim düzeyine sahip olmak.c) Başvurunun son günü (04/10/2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.d) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sürekli işçi kadrosuna atanacak Güvenlik Görevlileri 7/24 saat esasına göre vardiyalı çalışacak olup, çalışma saatleri ilgili birimce mevzuat çerçevesinde belirlenecektir.2) Temizlik Görevlisi meslek kolu için;a) En az ilköğretim öğrenim düzeyine sahip olmak.b) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sürekli işçi kadrosuna alınacak olan temizlik görevlileri; Aynı hizmet binasını müşterek kullanan Yüksek Kurum, Atatürk Araştırma Merkezi ile Atatürk Kültür Merkezinin ihtiyaçlarında çalıştırılmak üzere görevlendirileceklerdir. Bu kapsamda; Kurumun ana hizmet binası ile muhtelif adreslerde bulunan kitap satış bürosu, e-mağaza ve kitap deposu gibi yerlerde çalıştırılacak olup, bu kapsamda temizlik, paketleme (kolileme), taşıma, yükleme ve boşaltma gibi işler yapacaktır.c) Türk Tarih Kurumu sürekli işçi kadrosuna alınacak olan temizlik görevlileri; Kurumun ana hizmet binası ile muhtelif adreslerde bulunan kitap satış bürosu, e-mağaza ve kitap deposu gibi yerlerde çalıştırılacak olup, bu kapsamda temizlik, paketleme (kolileme), taşıma, yükleme ve boşaltma gibi işler yapacaktır.Adayların Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (04/10/2021) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.bu şekilde açıklanmıştır.