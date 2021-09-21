Sinüzite Ne İyi Gelir? Sinüzit Belirtileri Nelerdir?

Sinüzit, göz ve burnun çevresine yer alan kemik kanallarının tıkanıklığı sonucunda yaşanan sağlık problemidir. Bireylerin nefes almasını engellemesi, ağrı ve baskı meydana getirmesi sebebiyle kişinin hayatını olumsuz yönde etkiler. Özellikle kış aylarında artış göstermesi sebebiyle yaz ayları sona ererken pek çok kişi ‘Sinüzite ne iyi gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sinüzit belirtileri nelerdir?





SİNÜZİT NEDİR?



SİNÜZİT NEDEN OLUR?



Sinüzit Belirtileri Nelerdir?



SİNÜZİTE NE İYİ GELİR?



Burun boşluğu çevresinde yer alan hava dolu ceplere sinüs denilmektedir. Bu boşluklarda solunan hava nemlendirilerek ısıtılır ve bireyin normal bir şekilde nefes alması sağlanır. Ancak sinüslerin çeşitli faktörler sebebiyle tıkanmasıyla sinüs hastalığı ortaya çıkar. Meydana gelen bu hastalık kişinin nefes alamamasına ve kaliteli bir yaşam sürememesine neden olur. Akut ve kronik olmak üzere iki ayrı gruba ayrılan sinüzitin belirtilerinin ve tedavisinin bilinmesi ise son derece önemlidir.Akut sinüzit: Göz çevresinde ağrı, burunda tıkanıklık, yüzde basınç, burun akıntısı, yanak ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Çoğunlukla soğuk algınlığı şeklinde meydana gelen bu akut sinüzit genellikle 4-12 hafta sürer. Kronik sinüzit ise yine aynı belirtilerle ortaya çıkar ancak yıllarca sürebilir. Peki,Sinüzit, genellikle soğuk algınlığına ve gribe neden olan virüslerin üst solunum yollarına yayılmasıyla birlikte ortaya çıkar. Ancak sinüzite neden olan başka faktörler de vardır.Sigara kullanımı,Yüksek oranda ve devamlı olarak sigara dumanına maruz kalmak,Yüzme ya da dalış,Burun polipleri,Zayıf bağışıklık sistemi,Alerjik rinit,Astım ve saman nezlesi ,arasında yer almaktadır.Sinüzitin oldukça yaygın bir hastalık olması üzerine pek çok kişi ‘Sinüzit belirtileri nelerdir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Alanında uzman doktorlar sağlık kuruluşlarına başvuran kişilerin yanıtsız kalmaması adına sinüzit belirtileri hakkında açıklama gerçekleştirmiştir. Alanında uzman doktorların açıklamalarına göre• Koyu kıvamda bulunan burun akıntısı,• Geçmeyen burun tıkanıklığı• Uykuda horlama ve rahat uyuyamama,• Geniz akıntısı,• Boğaz yanması,• Göz çevresinde meydana gelen baskı,• Göz çevresinde ağrı,• Yoğun baş ağrısı,• Koku almada güçlük ve zayıflama,• Ağız kokusu• Tuzlu Susorusunun cevabını araştıran kişiler ilk olarak tuzlu su yanıtı ile karşılaşacaktır. Tuzlu su, burunda yer alan mukusun çözülmesini sağlar ve sinüzit hastalığına sahip olan kişinin rahat bir nefes almasına yardımcı olur.• Yastık SeçimiSinüzit hastalığı olan kişilerin yastık seçimine dikkat etmesi son derece önemlidir. Yüksek yastık kullanımı bireyin rahat nefes almasını sağlar ve uyku sürecinde horlamasının da önüne geçer.• Buhar Banyosu YapmakAğrı ve baskının yoğun olduğu zamanlarda buhar banyosu yapmak sinüzite iyi gelen yöntemler arasında yer almaktadır. Sıcak su ve buhar, burun bölgesinde rahatlamayı sağlarken aynı zamanda nefes almaya da yardımcı olmaktadır.• Soğuk KompresAğrıyan bölgeye soğuk kompres yapılması da sinüzite iyi gelen yöntemler arasında en çok tercih edilenlerden birisidir. Alanında uzman doktorların önerisi olan bu yöntem ile burunbölgesindeki baskıyı azaltabilir ve ağrının hafiflemesini sağlayabilirsiniz.görülmesi durumunda mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.