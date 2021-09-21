Mahrem imamdan bordo berelilere darbe öncesi talimat!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında büfe market tarzı iş yerlerinde bulunan sabit hatlardan mahrem imamlar tarafından 188 defa arandığı tespit edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı eski uzman yardımcısı Mehmet Akkoç hakkında gözaltı kararı verildi. Akkoç emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerisinde 'Murat' ve 'Tekin' kod adını kullanan Akkoç hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



'GÜLEN'İN SOHBETİNE KATILMA ŞANSIM OLDU'



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan G.T, Mehmet Akkoç ile kurum arkadaşı olduklarını ve beraber Amerika'da FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in sohbetine katıldıklarını anlattı. G.T., 'Amerika'ya gittiğimde seminer Perşembe günü bitince ben de kurumdan arkadaşım olan Mehmet Akkoç ile Pennsylvania'ya gittim. Cuma akşam namazı sonrasında Fetullah Gülen'in sohbetine katılma şansım oldu' dedi. 2013'te Gülen'in yanına gittiğini anlatan Mehmet Akkoç, görevi gereği Amerika'da olduğu sürede sohbetlerini katıldığını kaydetti.



SINAV SORULARINI ALMIŞ



Hakkında hazırlanan iddianamedeki ifadesinde KPSS ve KPDS sorularını aldığını belirten Akkoç, 'Örgüte ait evlerinde kaldım. Ankara'da sınava hazırlanak için çalışma evlerinde kaldım. Üniversiteden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladım. Daha sonra çalışma evlerinin sorumluluğunu üstlendim. 2010'da yapılan KPSS ve 2012'de yapılan KPDS sınav soruları önceden bana verildi' dedi.



ASKERLERE DARBE ÖNCESİ TALİMAT



Mehmet Akkoç, 2011'de FETÖ'nün Özel Kuvvetler Komutanlığı yapılanasında öğretmen olarak faaliyet yürüttüğünü, sorumlu olduğu askerlerin bilgilerini alarak şifreli bir programa kaydettiğini anlattı. 2012'nin sonlarında operasyonel hat kullanmaya başladığını kaydeden Akkoç ifadesinde, sorumlu olduğu askerleri ankesörlü hatlardan aradığını, 2015 ve 2016'da yine FETÖ'nün Özel Kuvvetler Komutanlığı yapılanmasında müdür yardımcısı konumunda faaliyet gösterdiğini belirtti.



Akkoç gizli haberleşme programlarını kullandıklarını kaydederek, 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde iki haftada bir yapılan toplantıların müdürü konumundaki sorumlunun isteğiyle haftada iki defa yapılmaya başlandığını aktardı. Akkoç ifadesinde, darbe girişimi öncesinde kendilerine bağlı askerlerin Ankara dışına çıkmamaları konusunda uyardıklarını, dış göreve gidecek olanların rapor almalarının istenildiğini anlattı.