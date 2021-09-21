Lokma tatlısı nasıl yapılır? Lokma Tatlısı Malzemeleri Nelerdir? ( Masterchef Lokma tarifi)

Masterchef Türkiye’nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde lokma tatlısı yapıldı. Ünlü şeflerin tarifi doğrultusunda yapılan lokma tatlısının yayınlanması üzerine ‘Lokma tatlısı nasıl yapılır?’ sosyal medyanın en çok aratılanları arasına girmeyi başardı. Binlerce kişinin heyecanla araştırdığı lokma tatlısı tarifini sizler için haberimizin detaylarında paylaştık. Peki, lokma tatlısı nasıl yapılır? İşte Masterchef lokma tatlısı tarifi…









LOKMA TATLISI MALZEMELERİ NELERDİR?



2 su bardağı un5.5 g kuru mayaYarım çay bardağı ılık su1 su bardağı su1 tatlı kaşığı toz şeker1 yumurtaBir tutam tuzKızartmak için:Ayçiçek yağıŞerbeti için:2 su bardağı su2.5 su bardağı toz seker1 tatlı kaşığı limon suyuÜzeri için:Tarçın (İsteğe bağlı)LOKMA TATLISI NASIL YAPILIR?Lokma tatlısının şerbeti için ilk olarak su ve şekerin geniş bir tencere içerisinde tamamen eriyene kadar kaynatılması gerekmektedir. Kaynatma işleminin tamamlanmasının ardından tencerenin içerisinde limon suyunu da ekleyerek bir taşım daha kaynatılmalıdır. Bir tur daha kaynatma işleminin gerçekleştirilmesi sonrasında şerbet ocaktan alınarak soğumaya bırakılmalıdır. Peki,Lokma tatlısının hamurunu hazırlamak için; mayayı geniş bir karıştırma kabının içerisine ekleyin. Mayanın içerisine toz şeker ve ılık suyu da ekledikten sonra karışımın homojen bir hal alması için karıştırın. Aynı zamanda unu da bir başka karıştırma kabının içerisine alın.Ayrı bir karıştırma kabı içerisine aldığınız unun içerisine bir tutam tuz ekledikten sonra hamurun ortasını bir çukur gibi açın. Mayayı un karışımının içerisine ilave ederek 10 dakika oda sıcaklığında bekletin. Yumurta ve suyu da ekledikten sonra kulak memesi kıvamında hamur elde edilene kadar yoğurun. 10 dakika kadar üzerini kapatarak bekletin. Dinlene hamuru sıkma torbasına aldıktan sonra ceviz parçası büyüklüğünde kızgın yağ içerisine atın. Kızaran lokmaları soğuk şerbetin içerisine aldıktan sonra iyice çekmesini bekleyin. Dilerseniz şerbeti çeken lokmaların üzerine tarçın serpiştirdikten sonra servis edebilirsiniz.sorusunun cevabını arıyorsanız sizlerle paylaştığımız evde kolay lokma tarifi ile kolaylıkla lokma yapabilirsiniz. Evde kolay lokma tarifi evdeki malzemelerle kısa süre içerisinde yapılabilmektedir. Dilerseniz ölçüleri artırarak daha fazla porsiyon çıkarabilirsiniz.Afiyet Olsun.