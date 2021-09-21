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Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'dan Kılıçdaroğlu'na KHK teşekkürü

Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'dan Kılıçdaroğlu'na KHK teşekkürü

Kaçak FETÖ’cüler umutlarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bağladıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı, iktidara gelmesi halinde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilen KHK’lılara göreve iade sözü veren Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. FETÖ'cü Dumanlı, Kılıçdaroğlu'nun ayakta alkışlanması gerektiğini söyledi.

Ekleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 13:41
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 13:49
Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'dan Kılıçdaroğlu'na KHK teşekkürü

CHP, KHK'lılarla yaptığı toplantılarda ihraç edilen FETÖ'cülere yeniden yargılama garantisi vermiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamudan KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülere görevlerine iade edileceği sözünü vermişti.

FETÖ'DEN CHP'YE TEŞEKKÜR

CHP'nin KHK teminatı sonrası kaçak FETÖ'cüler umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağlamış durumda. Çeşitli suçlardan aranan firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı, yayımladığı videoda CHP liderine teşekkür etti.

'SÖZ VERDİ ALKIŞLANMALI'

FETÖ'cü Dumanlı, 'Kemal Bey'in yaptığını ayakta alkışlamak lazım. Çok doğru. Sözüm sözdür KHK'yla atılanları işine iade edeceğim diyor' ifadelerini kullandı.

UMUTLARI KILIÇDAROĞLU

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan da sosyal medyadan “Kılıçdaroğlu sonunda Erdoğan rejiminin dengesini bozacak bir çıkış yaptı. KHK'lılar ve aileleri önümüzdeki seçimin belirleyicisi olacak” mesajını paylaşarak Kılıçdaroğlu'ndan beklenti içinde olduklarını ifade etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu


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