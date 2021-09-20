YKS ek tercihler başladı mı? YKS ek tercih başvuru ücreti ne kadar?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS ek tercihleri için nefesler tutuldu! İlk tercihinde herhangi bir eğitim kurumuna yerleşemeyen adaylar ek tercih sürecinde bir kez daha tercih yapacaklar. Peki, üniversite hayali kuran öğrenciler için YKS ek tercihler nasıl yapılır? YKS ek tercih başvuru ücreti ne kadar? İşte YKS ek tercihler hakkında merak edilen her şey…





2021 YKS EK TERCİHLERİ BAŞLADI MI?



KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?



YKS Ek Yerleştirme Ücreti Hangi Bankadan Yatırılır?



YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?



2021 yılı YKS ek tercihlerine sayılı saatler kala üniversite adayları ‘?’ sorusunu gündeme getirdi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 YKS ek tercihleri 20 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak ve 23 Eylül Perşembe günü gece yarısı 23.59’a kadar devam edecek. İlk tercihinde herhangi bir yüksek öğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme hakkından yararlanabilecek.ÖSYM kurumu tarafından yapılan açıklamada , ''Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.Merkezî yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar 2021 YKS ek yerleştirme hakkından yararlanamayacak. Üniversite tercihi yapan ancak herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar ise 2021 YKS ek yerleştirme tarihi süresinde ek yerleştirme başvurusu yapabilecek. Peki, kimler1. 2020-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.3. 2020-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.YKS ek yerleştirme 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki,İlk tercihinde herhangi bir yüksek öğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar ek tercih yapacaklar. Ancak ilk tercih için herhangi bir ücret ödenmezken ek tercihler için cüzi miktarda ödeme yapılması gerekiyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl ek yerleştirme ücreti 25 TL olarak belirlendi. Ek tercih hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler 24 Eylül 2021 saat 23.59’a kadar ek yerleştirme ücretini yatırmalıdır.Ek yerleştirme ücretini anlaşmalı bankalardan yatırmayan öğrencilerin ek yerleştirme tercihleri yükseköğretim programları tarafından kabul edilmeyecektir.ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir.