Kulak Tıkanıklığı Neden Olur? Kulak Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

Kulak tıkanıklığı, pek çok kişide sıklıkla görülen rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Genellikle tek kulakta görülen tıkanma, zaman zaman iki kulakta da meydana gelebilir. Dışarıdan gelen ses dalgalarının işitme kanallarında sorunsuz bir şekilde geçmemesi sonucunda kulak tıkanıklığı yaşanır. Peki, kulak tıkanıklığının nedenleri nelerdir?









Kulak Tıkanıklığının Nedenleri Nelerdir?



Kulak Tıkanıklığı Belirtileri Nelerdir?



Kulak Tıkanıklığı Nasıl Tedavi Edilir?



Kulak, anatomik olarak 3 farklı bölümden meydana gelir. Dış kulak, orta kulan ve iç kulak olmak üzere iç bölümden meydana gelen kulağın herhangi bir bölgesinde görülen fonksiyon bozukluğu kulak tıkanıklığına neden olabilir. Bunun yanı sıra kulağa dışarıdan müdahale yapılması da kulak tıkanıklığına neden olmaktadır.• Kulağa yabancı cisim girmesi,• Yanlış kulak çubuğu kullanımı,• Alerji,• Grip,• Uçak yolculuğu,Kulak tıkanıklığı sebepleri arasında yer almaktadır. Kulak tıkanıklığının sağlık açısından en yaygın görülen diğer nedenleri de alanında uzman doktorlar tarafından açıklanmıştır.Dış kulak iltihabı: Dış kulak iltihabı, kulak tıkanıklığının en yaygın sebeplerinden birisidir. Mantar ve bakteriyel enfeksiyonların sebep olduğu bu hastalık; kızarıklık, akıntı, ağrı ve duyma kaybına neden olur. Erken müdahale edilmesi durumunda kısa süre içerisinde tedavisi gerçekleştirilebilir.Akut otitis media: Ani bir şekilde ortaya çıkan kulak tıkanıklığının en yaygın sebebi Akut otitis media'dır. Kulak zarının arka kısmında yer alan orta kulakta iltihaplanma yaşanması durumunda görülür. Enfeksiyon, orta kulakta sıvı birikimine, işitme kaybına ve kulakta dolgunluk hissine sebep olur.Seöz otitis media: Kulak salgısının orta kulakta birikmesiyle birlikte kulak tıkanıklığı meydana gelir. Bu durumun yaşanmasıyla birlikte östaki borusu tıkanır ve genze akması gereken salgı orta kulakta birikerek kulak tıkanıklığına neden olur.Buşon: Kulak kiri olarak bilinen buşon, kulak tıkanıklığına sebep olan en büyük problemlerden birisidir. Dış kulağın yolunda meydana gelen buşon, bir bakıma vücudun savunma mekanizmasıdır. Bu salgı kulağın toz, kir ve diğer yabancı partiküllerden uzak tutulması için üretilir. Ancak buşonun normalden daha fazla salgılanması durumunda dış kulakta tıkanıklık meydana gelir.Östaki fonksiyon bozukluğu: Östaki borusu; burun, orta kulak ve boğaz arasında geçiş sağlamaktadır. Bu kanal orta kulak basıncı ile birlikte dengeyi sağladığı için insan sağlığı adına oldukça önemlidir. Saman nezlesi ve östaki borusu tıkanıklığı ile meydana gelen problemler kulak tıkanıklığına sebep olur.Nazofarenkste tümör oluşumu: Üst yutak, bir diğer adı ile nazofarenks, solun sisteminin önemli parçalarından birisidir. Boğaz ile burnun birleştiği kısımda bulunan dokulardaki hücrelerin zarar görmesiyle birlikte kulak tıkanıklığı görülür. Burunda tıkanıklık, uğultu, işitme kaybı gibi belirtilere sebep olan nazofarenks kanseri yaygın görülen sağlık problemleri arasında yer almamaktadır.Kulak tıkanıklığının belirtileri, kulak tıkanıklığına sebep olan faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Kulakta meydana gelen basıncın değişmesi, uzun süre yüksek sese maruz kalmak gibi durumlar kulak tıkanıklığına sebep olur. Alanında uzman doktorlar neredeyse her hastada görülen kulak tıkanıklığı belirtilerini aşağıdaki şekilde açıklamıştır. Alanında uzman doktorların açıklamalarına göre• Hafif işitme kaybı• Baş dönmesi• Kulakta ağrı• Kulak akıntısı• Kulak çınlaması• Denge kaybıiçin ilk olarak kulak tıkanıklığına sebep olan faktörün belirlenmesi gerekmektedir. Genelde kulak tıkanıklığının tedavi edilmesi için östaki borusunun rahatlatılması yeterli olsa da kimi durumlarda farklı uygulamalar da yapılmaktadır. Kulak tıkanıklığı tedavisinde kullanılan ilaçlar aşağıdaki şekildedir.Antibiyotikler: Orta kulak iltihabına bağlı olarak ortaya çıkan kulak tıkanıklığı antibiyotik ile tedavi edilir.Antihistaminikler: Saman nezlesi sebebiyle ortaka çıkan kulak tıkanıklığı antihistamik ilaç ile ortadan kaldırılır.Dekonjestanlar: Siniüs basıncının kulağı tıkaması ile ortaya çıkar. Dekosenaj yardımı ile ortadan kaldırılırlar.Damlalar: Kulak kiri, kulak tıkanıklığına sebep olursa uzman doktorların önerdiği damlalar ile kulak tıkanıklığı problemi ortadan kaldırılabilir.görülmesi durumunda kısa süre içerisinde sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.