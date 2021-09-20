İstanbul'da arızalanan İETT, dumanlar çıkararak yoluna devam etti

İstanbul'da her gün sayısı artan arızalı İETT araçları, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.



Zaman zaman yandığı, yolda kaldığı, motorundan alevler yükseldiği, tek tekeri havada ilerlediği görülen İETT araçları, bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz hale geliyor.



BİR İETT DAHA ARIZALANDI



Son olarak Sarıyer'de vatandaş kamerasına yansıyan bir görüntüde, yine bir İETT aracının daha arızalandığı görüldü.







BUHARLI TRENİ ANDIRDI



Seyir halindeyken arkasından dumanlar yükselerek ilerleyen bozuk araç, adeta buharlı treni andırdı.







TÜM YOLU DUMANLAR KAPLADI



Trafiği de tehlikeye atan aracın boş olduğu görülürken, dumanların tüm yolu kapladığı kameraya yansıdı.





