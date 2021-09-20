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Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım! İşte Türkiye'nin ilk DİHA'sı

Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım! İşte Türkiye'nin ilk DİHA'sı

BAYKAR Savunma, yarın Atatürk Havalimanı'nda başlayacak TEKNOFEST'te ilk kez Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar DİHA'nın katılımcılarla buluşacağını duyurdu.

Ekleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 14:47
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 14:51
Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım! İşte Türkiye'nin ilk DİHA'sı

BAYKAR Savunma son paylaşımıyla sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Yarın Atatürk Havalimanı'nda başlayacak TEKNOFEST'te ilk kez Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar DİHA'nın katılımcılarla buluşacağını duyuran BAYKAR'ın paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

Yeni DİHA'nın TCG Anadolu Amfibi Çıkarma gemisi üzerinde konuşlandırılması planlanıyor.


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