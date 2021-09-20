Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım! İşte Türkiye'nin ilk DİHA'sı

BAYKAR Savunma, yarın Atatürk Havalimanı'nda başlayacak TEKNOFEST'te ilk kez Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar DİHA'nın katılımcılarla buluşacağını duyurdu.
BAYKAR Savunma son paylaşımıyla sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Yarın Atatürk Havalimanı'nda başlayacak TEKNOFEST'te ilk kez Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar DİHA'nın katılımcılarla buluşacağını duyuran BAYKAR'ın paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.
Yeni DİHA'nın TCG Anadolu Amfibi Çıkarma gemisi üzerinde konuşlandırılması planlanıyor.