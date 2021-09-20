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Başkan Erdoğan: Bizim terör örgütüne kaptıracak tek bir gencimiz yok

Başkan Erdoğan: Bizim terör örgütüne kaptıracak tek bir gencimiz yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Yeni Türkevi Binasında TURKEN Vakfı heyetini kabulünde konuştu. Gençlerine sırtını dönen bir milletin istikbali tehdit altında olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Bu konuda yaşanacak en küçük bir ihmalin milletimize, ülkemize ve davamıza ağır faturaları olacaktır." dedi. Erdoğan, "İster DEAŞ, ister FETÖ ister PKK olsun bizlerin terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur." ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 22:07
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 22:23
Başkan Erdoğan: Bizim terör örgütüne kaptıracak tek bir gencimiz yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Yeni Türkevi Binasının açılış töreninin ardından TURKEN Vakfı heyetini kabulünde konuştu.

Gençlerine sırtını dönen bir milletin istikbali tehdit altında olduğunu belirten Başkan Erdoğan, 'Bu konuda yaşanacak en küçük bir ihmalin milletimize, ülkemize ve davamıza ağır faturaları olacaktır. Gençlerimizin kendilerini en güzel şekilde yetiştirmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Her türlü imkanı sunduk.' dedi.

'BİZİM TERÖR ÖRGÜTÜNE KAPTIRACAK TEK BİR GENCİMİZ YOK'

Başkan Erdoğan, TURKEN Vakfı'nın, Gençlik köprüleri gibi programlar sayesinde Türkiye'ye yönelik önyargıların kırılmasına yardımcı olduğunu belirterek, 'İster DEAŞ, ister FETÖ ister PKK olsun bizlerin terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur.' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Bu mankurt sürüsünün gençlerimizin aklını yıkamasına izin vermeyeceğiz. Bu çatı altında çaba gösteren siz kardeşlerime ben güveniyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gençlerimize her fırsatta şu hususu hatırlatıyorum, sizler sıradan bir ülkenin evladı değilsiniz. Atanız, Sultan Alparslan, Yavuz'dur, Barbaros'tur, Nene Hatun'dur... Siz İstiklal Harbi'nde nice destanlara imza atan kahramanların torunlarısınız. Cesur bir milletin çocuklarısınız. 15 Temmuz gecesi, milletimiz çıplak elleriyle tankları durdurarak tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir.'


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