Modifiye sektörünün duayeni Aykut Karan: Dünya çapında bir marka oldu…

Lüks otomobil segmentindeki markaları ve süperspor araçları modifiye eden F355 firması uluslararası bir şöhrete sahip… Sadece Türkiye'den değil farklı ülkelerden araç sahipleri, Maslak Atatürk Oto Sanayi sitesindeki 450 metrekarelik, 8 araç kapasiteli F355'e otomobillerini getirip, modifiye ettiriyor. Her araç sahibi ve araçla birebir ilgilenen firma sahibi Aykut Karan, araca neler yapılacağını tecrübeli çalışanlarına aktarıyor.



2003 yılında Kadıköy'de küçük bir ofisle yola çıkan Karan'ın, bir kaç kez showroom denemeleri olmuş: “Fakat araç sahipleri modifiye işlemlerini görmeyi ve mekanikerlerin araçları üzerlerinde çalışmalarını seyretmeyi seviyor. Bu işin kalbi de Maslak Atatürk Oto Sanayide atıyor ve biz de bu büyük yeri açarak sistemin tam ortasında olmak istedik. Daha önce sürekli showroom ve sanayideki atölye arasında mekik dokurdum. Şimdi ofisim üst katta ve her yapılan işlemin içindeyim.”



“MODİFİYE ARAÇLARIN İKİNCİ ELDE DEĞERİ ARTIYOR”



18 yıldır bu işi özenle yaptıklarını belirten Karan, “Bize gelen her araç özeldir. Çok fazla satılan araçlar değildir o yüzden standartı bile az olduğundan bizim modifiye ettiğimiz araçlar hemen fark ediliyor. Bu araçları yollarda gördüğümde yaptığımız işle gurur duyuyorum. Daha önce araçlarımız dergilerde sayfalarca anlatılırdı ama artık dergi sektörü internete döndü. Ayrıca eskiden yapılan fuarlar da artık yok! F355 fuarların gözde markasıydı. Fuar bittiğinde seneye fuarda ne yapacağımız bize sorulurdu. Biz de rahattık çünkü mutlaka bizden 1 yıl içinde sıra dışı çok araç çıkacağını biliyorduk. F355 olarak her yaptığımız aracın arkasında durduk. Araç sahibi değişse bile bize araç bize gelmeye devam etti. Bunun en büyük nedeni ise mümessili olduğumuz markaların büyüklüğü… Örneğin aracınıza bizim taktığımız üründe bir sorun çıktı. Benim stokumda yoksa markada mutlaka var ve en kısa sürede benim elimde olacağını biliyorum” dedi.



Aracına değer veren herkesi modifiye meraklısı olarak nitelendiren Aykut Karan, “Aracına harcadıklarından asla pişman olmayan insanların yaptığımız değişimlerle mutlu olmalarına tanıklık etmek bizi de mutlu ediyor. F355 olarak her araç sahibinin bu zevk için ayırdığı bütçeye göre yapılacak birçok işlem sağlayabiliriz ve bunun için en iyisinin yapıldığına dair ise söz verebiliriz. Günümüzde sadece binek araçlardan ziyade SUV araçlarla yapılan birçok modifiye işlemini de üstlenmekteyiz. Yapılan işlemlerin ardından aracın ikinci el değerinin artması da tüketiciyi mutlu ediyor' dedi.



Modifiye işlemlerinin, araç sahibinin bütçesi ile alakalı olduğunu hatırlatan Karan, 50 bin TL'lik araca da, 5 milyon TL'lik araca da bütçe dahilinde hayal edilebilecek her türlü modifiye işlemini gönül rahatlığı ile yapabildiklerini söyledi.



ÜNLÜ MARKALARIN TEMSİLCİLİĞİNİ YAPIYOR



Aynı zamanda araç modifiyesi konusunda dünyaca ünlü markaların Türkiye mümessilliğini de yapan F355'in patronu Aykut Karan, şu bilgileri verdi:

“Brabus, Mercedes modifiyesi denildiğinde dünyada ilk akla gelen firma. Öyle ki daha Mercedes bir araç üretirken Brabus ona ekipman üretmeye başlar. Biz de Avrupa ile aynı anda Brabus'un Mercedes modellerine ürettiği modifiye ekipmanlarını getirip araçlara katabilecek hıza sahibiz. Brabus, Mercedes modelleri için body kit, iç ekipman, jant, egzoz sistemi yazılım ve modifiyeli motor gibi ürünlerle ün salmış bir marka ve biz bu markayı Türkiye'de temsil ediyoruz.



Startech de Bentley, Jaguar, Land Rover ve Range Rover araçlara body kit, iç ekipman, jant, egzoz sistemi ve yazılım ile dikkat çekiyor. Türkiye'de ağırlıklı olarak Land Rover ve Range Rover modifiye ederken Startech tercih ediliyor.



Abt-Sportsline, Volkswagen Grubu otomobillerin resmi modifiye şirketi olan ABT, motorsporlarındaki tecrübesini yollardaki araçlara aktarıyor. ABT, Audi ve VW markaları için performans ekipmanları, body kit, iç ekipman ve jant üretiyor. Bu marka da Türkiye'de çok ilgi görüyor.



HRE, lüks araçların jantlarını üreten marka kendine has tasarımları ile ön plana çıkıyor. Porsche, Ferrari, Jaguar, Mercedes, BMW, Audi, Land Rover, Range Rover ve McLaren gibi spor ve lüks otomobillere hitap ediyor.



Vossen, spor ve lüks otomobiller için ürettiği jantlarla dikkat çekiyor. Büyük ebatlar çalışan markanın jantları sanat eseri gibi. Vossen de Porsche, Ferrari, Jaguar, Mercedes, BMW, Audi, Land Rover, Range Rover ve McLaren gibi spor ve lüks otomobillere hitap ediyor. Maxhaust egzoz ses sistemi de Türkiye'ye getirdiğimiz markalardan biri.”



“BİZDE TAKLİT OLMAZ, GENELDE BİZİ TAKLİT EDERLER!”



Dünyadaki modifiye sektörü ile her alanda yarıştıklarını vurgulayan duayen otomobilci, Avrupa'nın tek şansının kur farkı yaşamamaları olduğunu savunuyor: “Onun dışında Avrupa ile farkımız yok çünkü müşterimiz ne isterse biz getiriyoruz. Bizim müşteri kitlemiz aracına TÜV onayı olmayan veya bilmediği markaların ürettiği ürünleri aracına taktırmaz. Biz de bunu bildiğimiz için müşteri kitlemize uygun markaları getirerek hizmet veriyoruz. F355'in getirdiği ürünlerin garantisi bitse bile arkasında durduğumuz için uzun yıllardır sektörün öncü firmasıyız. Türkiye'de modifiye işlemleri artık üst sınıfta ayrıldı. Bu sınıfta çok oyuncu yok. Bunun etkisi ise lüks ve spor otomobillerin modifiye ihtiyacını karşılayacak çok marka kalmadı ülkemizde. F355'te hiçbir markanın taklidini bulamazsınız genelde bizim getirdiğimiz markaların taklitlerini dışarıda görürsünüz. Bizim müşterimiz bunu bilir ve F355'i tercih eder” diye konuştu.