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Başkan Erdoğan'ın mesajı Akıncı TİHA'nın yazılımına eklendi! İşte Akıncı'nın sırrı

Başkan Erdoğan'ın mesajı Akıncı TİHA'nın yazılımına eklendi! İşte Akıncı'nın sırrı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı mesaj, Baykar'ın milli ve özgün olarak tasarlayıp geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA'nın 6 Aralık 2019'daki ilk uçuşundan saatler önce uçuş kontrol bilgisayarının içindeki gömülü yazılıma eklendi.

Ekleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 10:46
Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2021 Perşembe 10:48
Başkan Erdoğan'ın mesajı Akıncı TİHA'nın yazılımına eklendi! İşte Akıncı'nın sırrı

Bayraktar AKINCI TİHA'lar tüm uçuşlarında bu yazılım ile görev yapıyor. Bayraktar AKINCI TİHA yazılımın içindeki bu mesajla birlikte semalarımızda milyonlarca saat vatanımıza ve milletimize hizmet edecek. Başkan Erdoğan'ın mesajı Akıncı TİHA'nın yazılımına eklendi!



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı ise şöyle;

İSTİKLALİMİZ VE İSTİKBALİMİZ İÇİN HEP DAHA İLERİYE...

Türkiye, devlet tecrübesi 2 bin 200 yılı aşan bir ülkedir. Bu vasfımızı, her dönemde en güçlü, en ileri, en etkili siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal altyapıyı kurmuş olmamıza borçluyuz. Devlet yönetimindeki görevlerimiz boyunca, ülkemizi bu tarihi mirasına layık seviyeye getirmenin mücadelesini verdik. İnancımızı ve neslimizi korumanın yolunun, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmaktan geçtiğini hiç unutmadık. Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Türkiye'yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik.

Bilhassa savunma sanayimizi kendi kendimize yeterli hale getirmek için çok çalıştık. Karada, denizde, havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven, düşmanlarına korku veren bir Türkiye hedefine odaklandık. Elde ettiğimiz başarıyla, Türk Milletinin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya gösterdik. BAYRAKTAR serisi silahlı/silahsız insansız hava araçları, işte bu gayretin en başarılı eserlerinden biridir. Gençlerimizin, demokrasiden ekonomiye ve özellikle de teknolojiye kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum.


'İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye' diyerek, AKINCI TİHA projesi ile bir üst aşamaya geçen bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhurbaşkanı
15.11.2019

Akinci Tİha


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