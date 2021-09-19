Tur Suresinin Anlamı Nedir? Tur Suresinin Meali Nedir? Arapça ve Türkçe Okunuşu

Mekke döneminde inen Tur Suresi, 49 ayetten oluşmaktadır. Sure içerisinde başlıca, Ahiret halleri, kâfirlerin göreceği muamele, müminlerin alacağı mükafatlar konu edilmiştir. Ahirette yaşanacak olanların kaçınılmaz olduğunu işaret eden Tur suresi, insanlığa mesaj vermektedir. Tur, kelime olarak dağ anlamını gelir ve sure içerisinde Mûsâ'ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası'nın güneyindeki Sina dağı ifade edilmektedir. Peki, İslam alemine uyarı niteliği taşıyan Tur suresinin faziletleri nelerdir?









Tur Suresi Türkçe Okunuşu



Tur Suresi Türkçe Anlamı



Tur Suresinin Faziletleri Nelerdir?



1.Vet tur2.Ve kitabim mestur3.Fi rakkım menşur4.Vel beytil ma'mur5.Ves sakfil merfu'6.Vel bahril mescur7.İnne azabe rabbike le vakı'8.Ma lehu min dafi'9.Yevme temurus semau mevra10.Ve tesirul cibalu seyra11.Fe veyluy yevmeizil lil mukezzibin12.Ellezine hum fi havdıy yel'abun13.Yevme yude'une ila nari cehenneme de'a14.Hazihin narulleti kuntum biha tukezzibun15.E fe sıhrun haza em entum la tubsırun16.Islavha fasbiru ev la tasbiru sevaun aleykum innema tüczevne ma kuntum ta'melun17.İnnel muttekıyne fi cennativ ve neıym18.Fakihine bima atahum rabbuhum ve vekahum rabbuhum azabel cehıym19.Kulu veşrabu heniem bima kuntam ta'melun20.Muttekiine ala sururim masfufeh ve zevvecnahum bi hurin ıyn21.Vellezine amenu vettebeathum zurriyyetuhum bi imanim elhakna bihim zurriyyetehum ve ma eletnahum min amelihim min şey' kullumriim bima kesebe rahin22.Ve emdednahum bi fakihetiv ve lahmim mimma yeştehun23.Yetenazeune fiha ke'sel la lağvun fiha ve la te'sim24.Ve yetufu aleyhim ğılmanil lehum keennehum lu'luum meknun25.Ve akbele ba'duhum ala ba'dıy yetesaelun26.Kalu inna kunna kablu fi ehlina muşkikıyn27.Fe mennellahu aleyna ve vekana azabes semum28.İnna kunna min kablu ned'uh innehu huvel berrur rahıym29.Fe zekkir fema ente bi nı'meti rabbike bi kahiniv ve la mecnun30.Em yekulune şaırun neterabbesu bihi raybel menun31.Kul terabbesu fe inni meakum minel muterabbisıyn32.Em te'muruhum ahlamuhum bihaza em hum kavmun tağun33.Em yekulune tekavveleh bel la yu'minun34.Felye'tu bi hadisim mislihi in kanu sadikıyn35.Em huliku min ğayri şey'in em humul halikun36.Em halekus semavati vel ard bel la yukınun37.Em ındehum hazainu rabbike em humul musaytırun38.Em lehum sullemuy yestemiune fih felyeti mustemiuhum bi sultanim mubin39.Em lehul benatu ve lekumul benun40.Em tes'eluhum ecran fe hum mim mağramim muskalun41.Em ındehumul ğaybu fe hum yektubun42.Em yuridune keyda fellezine keferu humul mekidun43.Em lehum ilahun ğayrullah subhanellahi amma yuşrikun44.Ve iy yerav kisfem mines semai sakıtay yekulu sehabum merkum45.Fe zerhum hatta yulaku yevmehumullezi fihi yus'akun46.Yevme la yuğni anhum keyduhum şey'ev ve la hum yunsarun47.Ve inne fillezine zalemu azaben dune zalike ve lakinne ekserahum la ya'lemun48.Vasbir li hukmi rabbike fe inneke bi a'yunina ve sebbıh bi hamdi rabbike hıyne tekum49.Ve minel leyli fesebbıhhu ve idbaran nucum. Peki,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.Tûr'a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, "Beyt-i Ma'mur"a1, yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir.8.Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur.9.O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır.10.Dağlar yürüdükçe yürür.11, 12.İşte o gün, içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay haline!13, 14.Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara, "İşte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir" denilir.15."Bu Kur'an mı bir büyü imiş, yoksa siz mi (gerçeği) göremiyormuşsunuz?"16."Girin oraya. İster dayanın, ister dayanmayın, sizin için birdir. Size ancak yapmakta olduğunuzun karşılığı veriliyor."17, 18.Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin, kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur.19, 20.Onlara, "Dünya'da yapmakta olduklarınızın karşılığında, sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için" denir. Biz, onlara, iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir.21.İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığında rehindir.22.Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik.23.Orada, (içilince) boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar.24.Hizmetlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar.25.Birbirlerine dönüp ("Ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız?" diye) sorarlar.26.Derler ki: "Şüphesiz daha önce biz, ailemiz içinde yaşarken (Allah'a isyandan) korkardık."27."Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu."28."Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Şüphesiz O iyilik edendir, çok merhametlidir."29.(Ey Muhammed!) O halde, sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde, sen ne bir kâhinsin, ne de bir deli.30.Yoksa onlar, "O bir şairdir; onun, zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz" mu diyorlar?31.Onlara de ki, "Bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim."32.Bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?33.Yoksa, "O Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi" mi diyorlar? Hayır, (sırf inatlarından dolayı) iman etmiyorlar.34.Eğer doğru söyleyenler iseler, haydi onun gibi bir söz getirsinler!35.Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?36.Yoksa, gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin olarak inanmıyorlar.37.Yoksa, Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir?38.Yoksa onların, kendisi vasıtasıyla (ilahi vahyi) dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? (Eğer varsa) dinleyenleri, açık bir delil getirsin!39.Yoksa, kızlar O'na (Allah'a) da oğullar size mi?40.Yoksa sen onlardan (tebliğ görevine karşılık) bir ücret istiyorsun da onlar, borçtan ağır bir yük altında mı kalmışlardır?41.Yoksa, gayb ilmi onların yanında da ondan mı yazıyorlar?42.Yoksa, bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl, inkar edenler tuzağa düşecek olanlardır.243.Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.44.Gökten düşmekte olan parçalar görseler, "Bunlar, üst üste yığılmış bulutlardır" derler.45.Artık sen çarpılacakları günlerine kadar onları kendi hallerine bırak.346.O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir ve kendilerine yardım da edilmeyecektir.47.Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var.4 Fakat onların çoğu bilmezler.48.Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin, kalktığında Rabbini hamd ile tespih et.49.Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında O'nu tespih et.Tur suresini okuyan pek çok Müslümansorusunun cevabını araştırıyor. İslam alimlerinin açıklamalarına göre• Tur suresini okuyan kişi yaratıcıya yaklaşır.• Tur suresini okuyan kişiler dertlerinden kurtulur ve problemlerini aşar.• Büyük problemler yaşayan kişiler Tur suresini okursa kısa süre içerisinde problemlerinden kurtulur.Rivayet edilenlere göre Peygamber Efendimizin Tur suresini okuduğunu gören, Cübeyr B. Mut’in "otuz beş ve otuz yedinci ayetlerine varınca neredeyse kalbim uçacaktı" dediği bilinir.ve meali İslam alimleri tarafından bu şekilde açıklanmıştır.