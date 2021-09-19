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İkna Çalışmaları Sonucu 5 Terörist Teslim Oldu!

İkna Çalışmaları Sonucu 5 Terörist Teslim Oldu!

İçişleri Bakanlığı, 5 PKK terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 151'e yükseldiğini duyurdu.

Ekleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 20:25
Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 20:27
İkna Çalışmaları Sonucu 5 Terörist Teslim Oldu!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bakanlığımızın koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2016 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 151'e yükseldi

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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