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Dışişleri Bakanlığından Atina'daki zirveye tepki: Taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk!

Dışişleri Bakanlığından Atina'daki zirveye tepki: Taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED9) Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiriye ilişkin, "Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümleri taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur" dedi.

Ekleme Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 10:27
Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 10:28
Dışişleri Bakanlığından Atina'daki zirveye tepki: Taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiri hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

TARAFLI VE GERÇEKLERDEN KOPUK

Sözcü Bilgiç, "AB'nin dokuz üyesinin (Fransa, GKRY, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya, Yunanistan) 17 Eylül 2021 tarihinde Atina'da yaptıkları zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümleri, önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur. Sözkonusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz" dedi.


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