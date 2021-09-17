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Siyaset
HDPKK Sözcüsü Ebru Günay'dan CHP ve İP'e 'bizsiz olmaz' mesajı

HDPKK Sözcüsü Ebru Günay'dan CHP ve İP'e 'bizsiz olmaz' mesajı

"Oy oranımız yüzde 15" diyen HDP Sözcüsü Ebru Günay, CHP ve İP'e "bizsiz olmaz" mesajı verdi. "İlkesel tutumumuz kendi adayımız ile seçime girmektir" diyen Günay, "ama henüz kurullarımızın bu konuda bir tartışması söz konusu değil" şeklinde devam ederek ortak adaya yeşil ışık yaktı, 'muhalefetten somut adımlar bekliyoruz' mesajı verdi.

Ekleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 19:06
Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 19:06
HDPKK Sözcüsü Ebru Günay'dan CHP ve İP'e 'bizsiz olmaz' mesajı

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP Sözcüsü Ebru Günay, HDP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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"HDP'nin seçim stratejisi netleşti mi?" sorusuna yanıt veren Günay, "Kurullarımızda henüz adaylık konusunda bir tartışma söz konusu değil. İlkesel tutumumuz kendi adayımız ile seçime girmektir ama dediğim gibi henüz kurullarımızın bu konuda bir tartışması söz konusu değil." dedi.

"Oy oranımız yüzde 15" diyen HDP Sözcüsü Ebru Günay, böylece CHP ve İP'e "bizsiz olmaz" mesajı verdi.


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