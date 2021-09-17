HDPKK Sözcüsü Ebru Günay'dan CHP ve İP'e 'bizsiz olmaz' mesajı

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP Sözcüsü Ebru Günay, HDP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



ORTAK ADAYA YEŞİL IŞIK



"HDP'nin seçim stratejisi netleşti mi?" sorusuna yanıt veren Günay, "Kurullarımızda henüz adaylık konusunda bir tartışma söz konusu değil. İlkesel tutumumuz kendi adayımız ile seçime girmektir ama dediğim gibi henüz kurullarımızın bu konuda bir tartışması söz konusu değil." dedi.



"Oy oranımız yüzde 15" diyen HDP Sözcüsü Ebru Günay, böylece CHP ve İP'e "bizsiz olmaz" mesajı verdi.