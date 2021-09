Savunma Sanayii Başkanlığı'nda casus avından tapeler deşifre oldu: HÜRKUŞ’un protokol bilgilerini sızdırdılar

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki ihalelerle ilgili teknik bilgilerin para karşılığı sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında eski İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin'in İnsansız hava araçları (İHA) üreten firmaya ihracat yasakları ve tedarik zinciri sıkıntıları, bir uçak projesiyle ilgili ihale tekliflerinin açılıp açılmadığı ve iç güvenlik kurumlarına yazılan resmi mektupları sızdırdığı ortaya çıktı. Özbilgin'in de aralarında olduğu 11 kişi hakkında 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme' ile 'Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçlarından dava açıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki teknik bilgilerin sızdırıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede 11 şüpheli hakkında 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme' ile 'Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçlarından 35'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



FİRMA FAALİYETLERİ İÇİN ABD'YE GİDECEKTİ



Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihbar nitelikli evrakı ile başlatılan soruşturmada, bilgilerin sızdırıldığı firma çalışanı Emre Özlük ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Başkanlığı Deniz Havacılık Sistemleri Daire Başkan Vekili Albay Murat Ali Çömez'in ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının proje ve alımları ile ilgili planlamaları hakkında mezkur firmaya bilgi aktardığı ortaya çıktı.







GAYRİ AHLAKİ CİNSEL EĞİLİM!



İhbarda, 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Başkanlığı Deniz Havacılık Sistemleri Daire Başkan Vekili olarak görevli Albay Çömez'in savunma sanayi alanında faaliyet gösteren A. bürosuna gittiği, firma çalışanı Emre Özlük ile geliştirdiği sosyal ilişkiler neticesinde gerçekleşecek ziyaretler ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının proje ve alımları ile ilgili planlamaları hakkında mezkur firmaya bilgi aktardığı, ayrıca hazırlanması gereken bazı çalışmalarda da bir firmadan yardım talep ettiği ve mezkur firmanın yönlendirmesi ile hareket ettiği, yıllık izin alarak o firma ile birlikte ABD'de gerçekleşecek bir ticari toplantıya katılarak firmanın faaliyetlerine aracılık etmeyi planladığı, bu kapsamdaki vize işlemlerini firmaya takip ettirdiği, ancak ABD'de planlanan görüşmenin gerçekleşmediği ayrıca gayri ahlaki cinsel eğilimlerinin bulunduğu, bu kapsamda eşcinsel ilişkiler yaşamak için planlamalar yaptığı, pedofili içeriklere ilgisinin bulunduğu, bu kapsamda sosyal mecralarda kimliğini gizleyerek muhataplar edindiği ve bu şahıslar arasında Ege Deniz Bölge Komutanlığı Hareket Şube İdari İşler Astsubayı olarak görevli İda. Asb. Kd. Bçvş. S. A.'nın da bulunduğu' ifadeleri kullanıldı.



İHALE ALIM BİLGİLERİ TAPE KAYITLARINDA ÇIKTI



Firma çalışanı Emre Özlük ve Deniz Havacılık Sistemleri Daire Başkan Vekili Albay Murat Ali Çömez'in incelenen tape kayıtlarında Özlük'ün Çömez'e, alımı planlanan helikopterler hakkında sorular sorduğu, marka, model, standart ve nitelikleri hakkında Murat Ali Çömez'in ihale ve alım ile ilgili bilgileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan materyal hakkında bilgileri Emre Özlük'e aktardığı tespit edildi. İddianamede, Murat Ali Çömez'in aktardığı bahse konu bilgilerin, gizlilik esasları kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçlarının planlandığı On Yıllık Temin-Tedarik Programı çalışmalarında belirlendiği, bu bilgilerin niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgiler kapsamında olabileceği tespiti yapıldı.







'OYUNA SOKMAMAK' İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTIĞINI ANLATMIŞ



İddianamede, sanık Faruk Baytürk ile Emre Özlük'ün tape kayıtlarında Özlük'ün Faruk Baytürk'e 2022'de 3 adet alımın söz konusu olan ancak ne olduğunu belirtmediği malzeme üzerine konuştukları, Baytürk' ün alımın plana girdiğini aktardığı, Sergio isimli şahısla bu konuda irtibatlı oldukları belirtildi. İki kurum arasında yapılması planlanan bir ortaklık üzerine konuşulduğu, A.K. isimli TSK mensubu olduğu değerlendirilen şahısla Baytürk'ün konuşması olduğu, Özlük ve Faruk Baytürk'ün helikopter ve gemi alım, inşa işlemleri üzerine olduğu değerlendirilen konuşmalar gerçekleştirdikleri belirlendi.



Emre Özlük'ün tedarik programında olanlar adı altında sunum gönderdiği, Murat Albay isimli şahısla görüşerek iki husus sorduğunu, Murat Albayın alınacak helikopterlerin sayısı, kapasitesi, nitelikleri ve özellikleri üzerinden görüşme gerçekleştirdiği, Emre Özlük' ün Faruk Baytürk'e NH-90 olarak geçen malzemeyi oyuna sokmamak için elinden geleni yaptığını anlattığı kaydedildi.



HÜRKUŞ'UN KAMERALARININ KENDİSİNE VERİLMESİNİ İSTEMİŞ



Emre Özlük'ün TUSAŞ-TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş çalışanları Aydın Demir ve Yiğit Saç ile görüşmesinde ATAK helikopterlerinde kullanılacak olan ve kendisinin çalıştığı firmanın temsilcisi olduğu wescam kameralarının yerine başka bir kamera kullanmak için TAİ'nin Paris te yabancı bir firma ile imzalamış olduğu protokol içeriği ile ilgili almış olduğu bilgileri Yusuf Hakan Özbilgin'e aktardığı ve kendisinden de konu ile ilgili bilgi aldığı belirlendi. Sözleşmeyi durdurmak için girişimde bulunduğu, Emre Özlük'ün HÜRKUŞ isimli hava aracının kameralarını kendilerinin vermesi için Yusuf Hakan Özbilgin'den yetkililer ile bu konu hakkında herhangi bir görüşmesinin olup olmadığını sorduğu ve aralarında konu ile ilgili görüşme yaptıkları tespit edildi.



İddianamede, Yusuf Hakan Özbilgin'in Emre Özlük'e konu ile ilgili danışmanlık gibi bilgiler verdiği ve Yusuf Hakan Özbilgin'in Emre Özlük'e yönlendirmeler yaparak bu şahısların elemanları gibi hareket ettiği, sonrasında da bu konuları görüşmek üzere kahvaltıda bir araya gelmek üzere randevulaştıkları, sanıkların aralarında menfaate dayalı çıkar ilişkilerinin bulunduğu aktarıldı.







İHALELERE 'FIRSAT' DEMİŞ



Emre Özlük'ün aldığı bilgileri ve Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki ihaleleri 'fırsat' olarak tanımladığı kaydedilen iddianamede şu ifadeler yer verildi:

'Emre Özlük'ün yurtdışında savunma sanayi sektöründe şirket çalışanı olduğu değerlendirilen ve bu sektör ile ilgili olarak görüşme yapmak ve bilgi almak üzere ülkemize gelen yabancı uyruklu olan ve kimliği tespit edilemeyen şahıs ile gün içerisinde nerelere gidip kimlerle görüşecekleri ve ihaleler ile ilgili de birtakım görüşme yaptıkları, girecekleri ihalenin şartlarını öğrenip bu şartlar doğrultusunda hazırlık yapmak istediğini ve böylelikle ihaleyi alma olasılıklarının yüzde 75 olması gerektiğini, ihale ile ilgili Emre özlük'ün haber aldığı kişinin kendilerine her detayı anlatmasını istediğini, önceden alacakları bu tarz bilgilerden sonra Savuma Sanayii Başkanlığı'ndaki ihaleler ile ilgili 'fırsat' diye bahsettikleri değerlendirilmektedir.'



PARA KARŞILIĞINDA BİLGİ SIZDIRMIŞLAR



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan bir başka ihbar mektubunda ise Savunma Sanayii Başkanlığı Destek Uçak Projeleri Grup Müdürlüğünde Uzman olarak görev yapan B.G.'nin bazı şirket yöneticilerine kritik projelerin bilgilerini para karşılığında verdiği kaydedildi. İhbar mektubunda B. G.'nin görev yaptığı projelerde elde ettiği bilgileri menfaat karşılığı özel şirketlerle paylaştığı, Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan dışarı çıkarttığı dokümanları dışarıda buluştuğu şirket yöneticilerine gösterdiği ve arabaya bindiğinde bir şahıstan içinde para olduğu düşünülen zarf aldığı anlatıldı.



B.G.'nin verdiği bilgiler karşılığında Temmuz-2018'den itibaren 4 ay boyunca her ay 4 bin TL para aldığı aktarıldı. İddianamede, E.A.D'nin Savunma Sanayi Başkanlığı ile alakalı proje ve gelişmelerden Yusuf Hakan Özbilgin aracılığı ile bilgi aldığı belirtilirken, bu bilgiler karşılığında da E.A.D.'nin de Yusuf Hakan Özbilgin'e verilmek üzere içerisinde para olduğu değerlendirilen bir zarfı firma çalışanı S.Ç.'ye talimat vererek kendi muhasebecisi olan T.K'den içerisinde para olan zarfı alarak Yusuf Hakan Özbilgin'e ulaştırdığı kaydedildi.