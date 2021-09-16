Sahte koronavirüs testi ile negatif raporu satan çeteye operasyon

İstanbul'da Kovid-19 sahte negatif test sonucu belgesi satan şebekeye 2. kez operasyon düzenlendi. Önceki gün düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda sahte negatif belgesi, sürüntü çubuğu, PCR testi ele geçirildi. Ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. 24 Şubat'ta yine aynı şebekeye operasyon düzenlendiği belirtildi.



SON DAKİKA SAHTE KORONAVİRÜS PCR TESTİ İLE NEGATİF RAPORU VERİYORLARDI



İstanbul'da kısa süre önce gerçekleşen sahte pcr testi çetesine yeniden baskın yapıldı. Kovid-19 için sahte negatif test sonucu belgesi satan şebeke gerçekleştirilen operasyonla suç aletleriyle birlikte yakalandı.



PARA KARŞILIĞI SAHTE PCR TESTİ SAĞLAMIŞLAR



3 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda sahte negatif belgesi, sürüntü çubuğu, PCR test kiti ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. 24 Şubat'ta yine aynı şebekeye operasyon düzenlendiği belirtildi. Zanlıların sahte raporları para karşılığı sattığı belirtildi.



TARİFELERİ VAR!



Daha önce de benzer operasyonların gerçekleştiği sahte pcr testi çetelerinde para karşılığı sağlanan raporların farklı tarifelerle ücretlendiği belirtiliyor. Şubat ayından bu yana gerçekleşen operasyonlarda sahte raporları 150ila 300 dolar arasında satanlar, 2 bin 500 TL'ye satanlar olmak üzere birçok grup tespit edilmişti.



ŞUBAT AYINDA DA BASKIN YAPILMIŞTI



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yurt dışı bağlantılı sahte Kovid-19 raporu düzenleyen suç örgütüne yönelik çalışma başlatmış bu kapsamda İstanbul'da sahte Kovid-19 raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklanmıştı.



OKULLARDA VE BAZI İŞYERLERİNDE ZORUNLU PCR UYGULAMASI VAR



Okulların yüz yüze eğitim ile yeniden açılmasının ardından salgının kontrol altında tutulabilmesi için aşı olmak istemeyen eğitim personeline haftada 2 kez PCR testi zorunluluğu gelirken geçtiğimiz günlerde de iş yerlerinde çalışanlardan PCR testi istenebilmesinin önünü açan bir düzenleme yapılmıştı.



