Bakan Göktaş'tan kararlılık mesajı! 'Kadına şiddet karşısında asla sessiz kalmayacağız'

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunda sunum yapan Göktaş, kadına yönelik şiddetin, farklı boyutlarla ortaya çıktığını belirtti. Göktaş, "Şiddetle mücadelenin, çok taraflı, katmanlı yaklaşım gerektiren mesele olduğunu görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 yılında yayımladığı rapor, dünyada her üç kadından birinin hayatının herhangi döneminde şiddete maruz kaldığını ifade ediyor. Raporda yer alan daha dikkat çekici diğer bulgu ise, şiddete maruz kalan kadınların yüzde 40'ından daha azının yardım talep etmesi" diye konuştu.Kadın alanındaki çalışmaları 2 ana eksen etrafında yürüttüklerini söyleyen Göktaş, "Bunların biri kadına yönelik şiddetle mücadele, diğeri ise kadının güçlendirilmesi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede "sıfır tolerans" dedik. Kadına yönelik şiddeti, ülkemizin geleceğini ilgilendiren, topyekûn mücadele etmemiz gereken hayati mesele görüyoruz. Kadının temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden, toplum huzurunu bozan şiddet karşısında sessiz kalmadık, asla da sessiz kalmayacağız" ifadesini kullandı.Yakın zamanda yeni bir projeyi hayata geçireceklerini açıklayan Göktaş, şunları kaydetti:"Şiddet Uygulayanlara Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hizmetlerinin Modellenmesi' ile şiddet uygulayanların psikolojik profillerini tespit edeceğiz. TÜBİTAK ile iş birliğinde, Türkiye'de ilk defa gerçekleştireceğimiz bu projeyle faillere yönelik programlar geliştireceğiz. Şiddet uygulayanlara yönelik çalışma şu ana kadar yapılmamıştı. Böylece şiddet uygulayanlara yönelik etkin psikososyal müdahalelerle şiddet döngüsünün kırılmasını hedefliyoruz."Sosyal Risk Haritası hakkında bilgi veren Göktaş, "81 ilimiz ve 922 ilçemizde, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve bağımlılık gibi tehditleri önceden belirlemek için hane bazlı erken müdahale sistemi oluşturuyoruz. Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor ve diğer Bakanlıklarımızın verileri ile entegrasyon sağlayarak riskli durumları tespit edebileceğiz.Çalışmamız tamamlandığında, henüz gerçekleşmeden şiddet vakalarına müdahale edebilme kapasitemiz gelişecek" açıklamasında bulundu.ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattının 112 Acil Çağrı Merkezine entegre edileceğini kaydederek, "Vatandaşlarımızın 112'ye bir şiddet vakası ile başvurmaları halinde, Bakanlığımız da ivedilikle haberdar olabilecek. Kolluk kuvvetlerimiz ve sağlık kuruluşlarımız ile güçlü eşgüdüm içerisinde, vakalara daha etkin ve hızlı müdahale edeceğiz. ALO 183'te en çok çocuk ihbarı alıyoruz, ikinci konuda kadın ihbarı. Hem kadın hem çocuk ihbar hattını ayırmak istiyoruz. Böyle bir çalışmamız söz konusu. 112 her tarafta çekiyor. Telefonun çekmediği yerde 112'ye ulaşabiliyorsunuz. Biz aslında mücadelemizi daha etkili, farklı, hızlı yürütmek istiyoruz. Emniyetten bize bilgi gelmesini beklemeden oralarda bizim uzman çalışma arkadaşlarımız olacak. 183 hattımız işlemeye devam edecek. 112'lerde masamız olursa anında haberdar olup davalara en başından müdahil olabileceğiz" açıklamasını yaptı.Göktaş, Sosyal Risk Haritasına çocukların okula devam durumlarının da ekleneceğini söyleyerek, "Çocukların okulda uzun süre devamsızlığı varsa bunlar da bizim haritamıza girecek. Aileyi ziyaret edip rehberlik sunmayı hedefliyoruz. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Sağlık Bakanlıkları ile birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu. Göktaş, "Şiddet vakasında basına düşmüş konularda bizle temasa geçmiş mi diye bakıyorum. Yüzde 90 bizimle temasa geçilmemiş vakalar var. Bunlar da farklı sebeplerden dolayı. Haritamıza bağımlılık verilerini de entegre edeceğiz. Hiçbir vakanın kaçmasını istemiyoruz" dedi. Göktaş ayrıca, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) iş gücüne katılmaya yönelik çalışmaları olduğunu duyurdu.Göktaş, "Bugün kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 37,8'e, kadın istihdam oranını yüzde 33,2'ye yükselttik. 2028 sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Bakanlığımız bütçesinin yüzde 50,6'sını, yani yarısından fazlasını, kadınlar için ayırdık" dedi.Göktaş, "İstanbul Sözleşmesini imzalayan 45 ülkeden 26'sı sözleşmeye çekince koydu. Avrupa Birliğine üye ülkelerden İstanbul Sözleşmesini imzalamış bazı ülkeler kendi iç hukuklarında herhangi bir düzenleme yapmadı" dedi. Göktaş, "Yıl sonuna kadar Kayseri ve İstanbul'da iki yeni ihtisaslaşmış kadın konukevini hizmete açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.