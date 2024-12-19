Putin’den flaş açıklama! 4 bin İran yanlısı savaşçı Tahran'a gitti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her sene geleneksel olarak yaptığı ve televizyonda yayınlanan yıl sonu basın toplantısında konuştu.Toplantıda önemli konulara değinen Putin'in önceliği Ukrayna'da devam eden savaş oldu.Ukrayna'da üçüncü yılının sonuna yaklaşan savaş hakkında Putin, durumun önemli ölçüde değiştiğini aktardı.ESAD'LA GÖRÜŞTÜ MÜ?Putin'in diğer bir değerlendirdiği gündem ise Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra Rusya'ya sığınmacı olarak gelen Esad oldu.Esad'a Rusya'ya gelmesi için bizzat onay veren Putin, ikili bir görüşme yapmadıklarını söyledi."ESAD'LA GÖRÜŞECEĞİZ"Suriye ile ilgili değerlendirmesinde Putin, Rusya'ya sığınan Esad ile görüşmeyi planladığını açıkladı. "Suriye'de kaçırılan Amerikalı muhabiri Esad'a sorcacağım" diye de ekledi."RUSYA, SURİYE'DE YENİLMEDİ""Rusya, 10 yıl önce Suriye'ye terörist bir yerleşimin orada oluşmaması için geldi, hedeflerine ulaştı" ifadelerini kullanan Putin, Suriye'de yaşananların da Rusya için bir yenilgi olmadığını belirtti."4 BİN İRAN YANLISINI SURİYE'DEN ÇIKARDIK"Putin, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden sonra Moskova'nın Hmeymim üssünü kullanarak 4 bin İran yanlısı savaşçıyı Tahran'a götürdüğünü söyledi.Rusya Devlet Başkanı, 30 bin hükümet askerinin ve İran yanlısı birliklerin ise savaşmadan geri çekildiğini söyledi."Moskova, Suriye'ye insani yardım ulaştırmak için Khmeymim üssünü ve Tartus'taki üssü kullanmayı teklif etti." dedi.SURİYE'DEKİ RUS ASKERİ ÜSLERİSuriye'deki Rus askeri üslerini korumak konusunda düşünmek zorunda olduklarını söyleyen Putin, "Müttefiklerimize üslerimizi insani gerekçelerle kullanmalarını söyledik. Aynı şey Suriye'deki deniz üssü için de geçerli" diye ekledi."TRUMP'LA GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"ABD Başkanı Donald Trump'la 4 yıldan fazla süredir konuşmadığını söyleyen Putin, ne zaman görüşeceklerini bilmediğini ancak Trump'la görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.Trump'la görüşme öncesinde Rusya'nın zayıf konumda olup olmayacağı sorulan Putin, "Güçleniyoruz" şeklinde yanıt verdi.Rus lider, tüm NATO ülkelerinin fiili olarak Rusya'ya karşı savaştığını ifade etti.