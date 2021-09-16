Galatasaray Lazio Maçı Saat Kaçta? Galatasaray Lazio Maçı Hangi Kanalda? Galatasaray Lazio Maçı Canlı İzle

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray bu akşam İtalya’nın gözde takımlarından olan Lazio ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi macerasının başlayacağı maçta sarı kırmızılı ekip bu yıl ilk kez Türk Telekom Stadı’nda oynayacak. Galatasaray'da Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey, yaşadıkları sakatlık sebebiyle maç kadrosunda yer alamayacak. Peki, taraftarın heyecanla beklediği Galatasaray Lazio maçı şifresiz nasıl izlenir? İşte Galatasaray Lazio maçı saat kaçta? sorusunun cevabı ve daha fazlası…









Galatasaray Lazio Maçı Saat Kaçta?



Galatasaray Lazio Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?



Galatasaray Lazio Maçı Kadroları

Galatasaray için UEFA Avrupa Ligi şampiyona hikayesi bu akşam başlıyor! Sarı kırmızılı takım ilk maçında İtalya’nın en güçlü takımlarından birisi olan Lazio ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray’ın yenilenmiş stadyumunda gerçekleşecek olan maçta Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey yer alamayacak. Sakatlıkların olması sebebiyle eksik bir şekilde sahaya çıkacak olan Galatasaray her şeye rağmen ilk maçını sorunsuz atlatmanın yollarını arayacak. Maça saatler kala ‘ Galatasaray Lazio maçı ne zaman?’ sorusunun sorulması üzerine TFF’den yanıt geldi. Heyecanla beklenen Galatasaray Lazio maçı bu akşam saat 19.45’te başlayacak. Peki,Heyecanla beklenen Galatasaray Lazio karşılaşması bu akşam saat 19.45'te gerçekleşecek. Galatasaray Spor Kulübü’nün ev sahipliği yapacağı maç EXXEN ekranlarında seyircisiyle buluşacak.Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, HalilLazio: Reina, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Pedro, Felipe Anderson, Immobile (Muriç)UEFA'ya bildirilen kadroya göre bu akşam gerçekleşecek olan Galatasaray Lazio maçında; Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak.Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan ve 8 maç cezası olan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ise teknik direktör Fatih Terim'in kararına göre maçta forma giyme hakkına sahip olacak.? ve saat kaçta soruları TFF’den gelen açıklamalar doğrultusunda bu şekilde cevaplandırılmıştır.