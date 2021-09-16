2021 KYK Burs Başvuruları Başladı mı? 2021 KYK Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Üniversite öğrencilerinin eğitim giderlerini karşılaması için devlet tarafından sağlanan bursa KYK bursu adı verilmektedir. Kredi ve Yurtlar Kurumu gözetiminde gerçekleştirilen bursu almaya hak kazanan öğrenciler ise 12 ay boyunca kesintisiz olarak devlet bursundan yararlanabiliyorlar. KYK yurt başvurularının açıklanmasının ardından gündeme gelen KYK burs başvuruları hakkında beklenen açıklama geldi. Peki, 2021 KYK Burs Başvuruları Başladı mı?









2021 KYK Burs Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?



2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?



KYK BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



KYK Başvuru Şartları Nelerdir? Karşılıksız Burs Nasıl Çıkar?

?’ sorusu pek çok üniversite öğrencisi tarafından araştırılıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada 2021 KYK burs başvurularının henüz ne zaman başlayacağının belli olmadığı belirtildi. Geçmiş yıllara bakıldığında kredi ve burs başvurularının 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında başladığı görülüyor. Bu duruma göre 2021 yılında da 2021 KYK burs başvurularının ekim ayında başlaması bekleniyor. Peki, 20212021-2022 eğitim öğretim yılı burs başvuruları başlarken üniversite öğrencileri ‘’ sorusunun cevabını araştırıyor. Ödeme günü öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen 2021 KYK burs ücreti geçtiğimiz yılın zammına göre 650 TL olarak belirlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilere sağlanan KYK bursunun bu yıl da zam alması bekleniyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açıklamasına göre• Örgün öğretimde eğitim gören öğrenciler burs başvurusu gerçekleştirebilir.• Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri KYK bursundan yararlanamazlar.• Yurt dışında eğitim alan öğrenciler KYK bursu başvurusu gerçekleştirebilirler.• İkinci öğretim öğrencileri KYK bursu başvurusu gerçekleştirebilir.Şehit ve Gazi çocukları, %40 ve üzeri engele sahip öğrenciler, yetimler, Yerleştirme Yurtlarında okumuş olan öğrenciler, Darüşşafaka Lisesinde okumuş olanlar, amatör milli sporcu olan öğrencilerin KYK bursu önceliği vardır. Peki,Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen KYK bursundan yararlanmak için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartları yerine getiren öğrenciler geri ödemesiz burstan yararlanabilir ve devlete borçlanmaz. Peki, karşılıksız burs nasıl çıkar?• Ön lisans öğrencilerine,• Lisans öğrencilerine,• İki yıllık bölümden mezun olduktan sonra dört yıllık bölümlerin üçüncü sınıfına DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ara vermeden kayıt yapanlar a, Yüksek Lisans (Master ve Doktora)• ÖSYM gerçekleştirdiği üniversite sınavında ham puan bazında ilk 100’e girenler• Kurum Kuruluş Kanunu’na bağlı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen özelliklere göre Amatör milli sporcu olanlara,Karşılıksız burs imkanı tanınmaktadır. Ancak tüm bu faktörlerin yanı sıra öğrencinin ya da ailesinin maddi imkanları da göz önünde bulunduruluyor. Örneğin tüm şartları sağlayan bir öğrencinin ailesinin ya da kendisinin durumu çok iyi ise bu durumda karşılıksız burs verilmemektedir.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.