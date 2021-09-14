Yargılandığı davaya rapor alıp gitmeyen İYİ Partili belediye başkanı Akşener’le geziye çıktı

Çorum Sungurlu Belediye Başkanı İYİ Partili Abdülkadir Şahiner, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası başkanıyken zimmetine para geçirdi iddiasıyla yargılanıyor.



ÜÇ DURUŞMAYA DA KATILMADI



Gazete Duvar'ın haberine göre, Şahiner davanın üç duruşmasına da sağlık durumunu gerekçe gösterip rapor alarak katılmadı.



AKŞENER'LE GEZİYE GİTTİ



Üçüncü duruşmanın yapıldığı 8 Eylül'de Şahiner'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Samsun gezisine katıldığı ortaya çıktı.







ŞAHİNER İÇİN SUÇ DUYURUSU



Bu gelişme üzerine Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, raporların incelenip sorumlu doktorların tespit edilmesi, doktorlar ve Şahiner hakkında resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma açılması için Sungurlu Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.







RAHATSIZLIĞI OLMADIĞI AÇIK



Duruma ilişkin açıklama yapan Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Behiç Akkaş, 'Yapılan sosyal medya paylaşımlarında Abdülkadir Şahiner gayet sağlıklı görünmektedir. Paylaşımın altına ‘Genel başkanımız Sayın Meral Akşener ile birlikte Samsun programımız başladı. Çarşamba esnaf ziyaretimiz gayet verimli geçti' açıklamasını yazmıştır. Yani rapor aldığı gün sanığın Samsun'da parti programında olduğu ve herhangi bir rahatsızlığının da olmadığı açıktır' dedi.