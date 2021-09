Türkiye-Azerbaycan ortaklığı Yunan medyasını tutuşturdu: Alarm zilleri çalıyor! .

Son dönemde Türkiye ile yarışabilmek için devasa askeri borçların altına giren Yunanistan'da yeni bir panik dalgası baş gösterdi. Yunan basını, Atina'nın dikkatini bir an evvel buraya çevirmesi gerektiğini yazdı.



Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üst düzey Azerbaycan savunma yetkilileri ve başkent Ankara'da çeşitli alanlarda ikili askeri işbirliğini görüştükleri belirtildi



Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Karim Valiyev, Türkiye'ye yaptığı resmi ziyarette 12 Eylül'de Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk mevkidaşı Yaşar Güler ile bir araya geldi. Taraflar, askeri, askeri-teknik, askeri-eğitim, mühendislik ve diğer alanlarda işbirliğinin geliştirilmesini görüştüler.



İkili, ülkelerinin orduları arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerine dayalı işbirliğinin başarılı bir şekilde geliştiğini kaydettiler. Azerbaycan ve Türkiye ordusu son zamanlarda çeşitli şekillerde ortak uluslararası askeri tatbikatlar yürütüyor.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, 'Azerbaycan Donanması, Azerbaycan ve Türk denizaltı saldırı ve savunma ekiplerinin tatbikatlarının tamamlanmasına yönelik bir etkinlik düzenledi' denildi.



Bakanlığa göre, törende konuşan Azerbaycan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Subhan Bakirov, tatbikatlarda verilen görevlerin iki kardeş ülkenin askerleri tarafından başarılı ve profesyonelce yerine getirildiğini kaydetti.



'İTTİFAK YUNANİSTAN ALEYHİNE DERİNLEŞİYOR'



Yunan basınında çıkan haberlerde 'Türkiye-Azerbaycan askeri ittifakı Yunanistan için tehlikeli bir şekilde derinleşiyo' denilerek şöyle devam etti: Türkiye ile askeri bir çatışma durumunda Yunanistan'ın da Azerbaycan'ı potansiyel bir düşman olarak görmesi gerekiyor.



Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait dört savaş uçağının 21 Haziran'da Türkiye'de gerçekleştirilen 'Anadolu Kartalı 2021' Uluslararası Hava Tatbikatı'na katıldığı hatırlatıldı.



Hem taktik hem de stratejik düzeyde, bu, Azerbaycan topraklarından Türk Hava Kuvvetlerine daha fazla stratejik derinlik sağlama olasılığı yaratacak.



'TÜRKİYE'DEKİ TESİSLERİ VURSAK BİLE...'



Yunanistan'ın stratejik silahları, hava ve donanma mühimmatı ile Türkiye'nin içinde bulunan kritik hava tesislerini-havalimanlarını imha etmesi durumunda dahi, Azerbaycan'dan gelecek destek Türkiye'nin zararını minimuma indirecek.



Mart 2021'in başında Türk Savunma Bakanlığı, Azeri birliklerinin gelişinin ardından Isparta'da 6 hafta sürecek Türk-Azerbaycan ortak askeri tatbikatının yapılacağını duyurmuştu.



'ASKERİ PERSONELİMİZ ENDİŞELENMELİ'



Yukarıda sayılan endişeler, çok geç olmadan Yunan askeri personeli ve siyasi liderliğini endişelendirmeli. Yukarıdakiler, 'Mavi Vatan' vizyonuyla birlikte Yunanistan'ı Ege için alarm zilini çalmaya itiyor. Yunan askeri kadrosu, ülkeye yönelik Türk askeri operasyonlarına Azerbaycan'ın da katılacağını artık kabul etmek zorunda.



Son olarak, Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın 12-20 Eylül tarihleri arasında Bakü'de ortak askeri tatbikatlar düzenleyeceklerini belirtmek gerekir. Bunlar, üç ülke arasındaki bu türden ilk tatbikatlar olacak.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 'Üç Kardeş 2021 tatbikatlarının amacı, özel kuvvetleri arasındaki işbirliğini geliştirmek ve bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmaktır.' dedi.



İSRAİL'E BEL BAĞLADI



Doğu Akdeniz'de bir türlü istediği etki alanına kavuşamayan ve Türkiye ile girdiği yarış nedeniyle ciddi darbe alan Atina hükümeti, İsrail füzelerinden medet ummaya başladı. Yunanistan ve İsrail, Nisan ayında tarihlerindeki en büyük askeri anlaşmayı imzaladı. İlkbahardan itibaren Yunan medyası İsrail'den alınacak Spike NLOS füze sisteminin özelliklerini yazdı.



İlk etapta beşinci nesil tanksavar füze sistemi olarak geliştirilen Spike NLOS, Rafael firması tarafından üretiliyor ve 32 kilometre menzilli. Yunan medyası, füze sisteminin denizde kullanılabilen versiyonuyla da ilgilenen Atina yönetiminin Spike NLOS'ları Türkiye karşısındaki adalara konuşlandıracağını da aktarmıştı.



Ordu birliklerini güçlendirecek yerleşik sistemlere ek olarak, Apache saldırı helikopterlerinde İsrail Spike NLOS güdümlü füzelerin konuşlandırılmasına Genelkurmay Başkanlığı tarafından karar verildi. Silahlı Kuvvetlerin silahlanmasının güçlendirilmesine ilişkin yasa tasarısının mecliste yer almasıyla programda son aşamaya gelindi.



25 SİSTEMİN YANI SIRA EĞİTİM VE DESTEK ALINACAK



Tanksavar taburlarına, adalardaki birimlere ve Evros'a yerleştirilmek üzere toplam 25 sistem satın alınacak. Ancak buna ek olarak, Ordu Hava Kuvvetleri'ne ait AH-64DHA Longbow Apache saldırı helikopterlerine yerleştirilecek bir dizi füze de satın alınacak. 250 milyon avroya mal olan program, sistem ve füze alımına ek olarak hem eğitim hem de destek sağlıyor.



ROTASINI KENDİSİ DÜZELTİYOR



Spike NLOS, Spike ailesinin uzun menzilli versiyonu ve hedefe 'kilitlenen' ve rotasını sürekli olarak düzelten bir 'Ateş Et ve Unut' sistemiyle çalışıyor. NLOS adı, operatörün korunan bir konumdan bile hedefle görsel temas gerektirmeden ateş etme yeteneğini gösteriyor ve bu özelik, bu füzenin en büyük avantajlarından birisi.



25 km'yi aşan uzun saldırı mesafesine sahip füze, İsrail kaynaklı kaynaklarına göre ise zorlu hava koşullarında bile termal sensörlerin yardımı ile 32 kilometreye kadar ulaşıyor.



Yunan basınına göre Apache'yi 'ölümcül' Spike NLOS ile donatma kararı, Yunanistan'ın hem Ege adaların hem de Evros'un savunması için kritik önem taşıyor.



ÇOK AMAÇLI FÜZE SİSTEMİ



Başlangıçta bir tanksavar füzesi olarak geliştirilen Spike NLOS, gemilerden, savaş araçlarından ve hatta helikopterlerden ateşlenebilen Çok Amaçlı Elektro Optik Füze Sistemine dönüştü.



Yunan basınında, toprağın morfolojisi ve karşı karşıya oldukları tehditler göz önüne alındığında, özellikle adalarda Yunan Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için hayati öneme sahip olduğu vurgulandı. Her sistemde sekiz fırlatıcı bulunurken, hedeflere bağlı olarak füze seçme yeteneğine bile sahip olacak.



DENİZDE KULLANILABİLEN SİSTEMLERE DE TALİP



Yunan Apache helikopterleri için alınacak füzeler de benzer yeteneklere sahip olacak. Her bir Spike NLOS'un, güçlü anti-tank Hellfire'ın menzilinin dört katı olması öngörülüyor. Halihazırda İsrail donanması tarafından kullanılan füzenin denizde kullanılan versiyonuna da Yunanistan'ın ilgisi olduğu bildirildi.



AKINCI KORKUSU



Bir diğer önemli unsur da, Akıncı'nın insansız hava araçları toplu inşasına girişmesi. Yunan medyasındaki yorumlara göre, bu durum Yunan kurmaylarında yoğun endişeye neden oluyor.



Türkiye'nin Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) başlayan devrimine yeni silahlar eklemesi, Yunanistan'dan yakın şekilde izleniyor. Son olarak Baykar grubunun ürettiği Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) Türk ordusunun kullanımına sunulması, Yunan medyasında geniş şekilde yer buldu.



'Ankara tarafından sıcak sonbahar planlandı: Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarının seri üretimi Atina'yı endişelendiriyor' başlıklarını atan Yunan medyası, Türk ordusunun saldırı dronelarında doruk noktasına ulaştığını yazdı.



New Post, 'Ankara, Yunan-Türk iklimini keskinleştirme konusundaki açık istekliliğini göstermekten çekinmiyor' ifadesine yer verdi ve Akıncı TİHA'nın düşük maliyetli ve yüksek verimiyle tamamen agresif bir silah sistemi olduğunu belirtti.



Sitedeki haber, 'Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da yaygın ve başarılı bir şekilde kullanılan ünlü Bayraktar'dan sonra, Türkiye şimdi daha da gelişmiş Akıncı'nın toplu üretimine devam ediyor' cümlesiyle devam etti:



'Türk SİHA'larının yer aldığı savaşlar, oyunun kurallarının değiştiğini gösterdi. Yunan Silahlı Kuvvetleri düzenli ve donanımlı bir ordu olmasına rağmen, modern insansız araçların ordu için ciddi bir risk taşıdığı gözden kaçmamalı.'



New Post'a göre, Bayraktar TB2'nin Akıncı TİHA ile birlikte kullanılması durumunda hava savunma sistemleri ciddi bir testten geçecek. Bu yüzden, Yunan ordusunun kurmayları büyük bir endişeye sahip.



'TÜRKİYE'NİN 'YENİ AVCISI' GÖKLERDE'



'Türkiye'nin yeni 'Avcı'sı göklerde' başlığıyla haberi sunan Huffington Post Yunanistan, Türkiye'nin filosuna yeni bir drone daha eklediğini ve Akıncı TİHA'nın Bayraktar TB2'nin daha gelişmiş versiyonu olduğunu okurlarına aktardı.



Huffington Post'a göre, Türkiye halihazırda hem keşif hem de saldırı dronelarının bulunduğu büyük bir filoya sahip. Akıncı TİHA'nın özellikleri ise tamamen farklı. Akıncı, 900 kilodan fazla füze veya bomba taşıyabiliyor.



Ta Nea gazetesine göre ise, 25 saat havada kalabilmesi ve taşıyabildiği füzelerle Akıncı TİHA olağanüstü özelliklere sahip. Ta Nea, Türkiye'nin drone diplomasisine yatırım yaptığını kaydedip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha geniş bir bölgeyi hedeflediğini bildirdi.



Atina'nın Türk dronelarını yakından takip ettiğini belirten Ta Nea, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu 'Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin iznini isteyecek' cümlesine vurgu yaptı.



Kathimerini gazetesi de tıpkı Ta Nea gibi Erdoğan'ın cümlesini manşetten verdi, Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafları haberinde yayınladı. Yunan medyasından Proto Thema 'Türkiye saldırı drone'u da kazandı' başlığıyla haberi sundu, CNN Yunanistan ise 'Türkiye yeni savaş drone'nun üstündeki örtüyü kaldırıp gösterdi' dedi.



AP'DEN DRONE ÜSSÜ HABERİ



Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türk insansız hava araçlarına ev sahipliği yapan hava üssünün, Doğu Akdeniz bölgesinde komşu ülkeler arasında tedirginliği artırdığını bildiriyor.



AP, ulaştığı bir istihbarat raporunun hava üssünün ek insansız hava araçları, gözetleme uçakları, eğitim uçakları ve gelişmiş savaş uçaklarının planlı bir şekilde konuşlandırılması için yenilendiğini gösterdiğini yazdı.



Güney Kıbrıs hükümeti, Türkiye'nin insansız hava aracı konuşlandırmasını güç alanını genişletmek ve potansiyel olarak önemli doğalgaz rezervlerine sahip bölgedeki kontrolünü artırmak için kullandığı bir araç olduğunu ileri sürüyor.



İsrailli yetkililer üssü doğrudan bir tehdit olarak görmüyor ve konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor. Ancak Tel Aviv yönetiminin Doğu Akdeniz krizinde Güney Kıbrıs'ı açık şekilde desteklediği biliniyor.



İsrail resmi yorum yapmaktan kaçınsa da, İsrail Bölgesel Stratejik Araştırmalar Enstitüsü analisti Gabriel Mitchell, insansız hava aracı üssünün Türkiye ile 'mevcut gerilimleri artıracak endişe verici bir gelişme' olduğunu savunuyor.



AP'ye konuşan Mısırlı bir diplomat ise, KKTC'deki üsse konuşlandırılan ve tüm Doğu Akdeniz'i gözetleme kapasitesine sahip Türk dronelarının endişe yarattığını söyledi.