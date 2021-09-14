Sosyal medyanın en çok kullanıcıya sahip olan uygulaması TikTok’ta hesap silmek için belirli yöntemlerden yararlanabilirsiniz. Ancak bazı yöntemler hesabınızın tamamen silinmesini sağlarken bazı yöntemler ise hesabınızı tekrar aktif etmenize imkan tanımaktadır. Bu durumu göz önünde bulundurarak tercihinizi gerçekleştirmeli ve TikTok hesabınızı silmelisiniz. Beyaz Gazete olarak bu yazımızda sizlerden gelen ‘TikTok hesabı nasıl silinir?’ sorusunu cevaplandırdık. Gösterdiğimiz yöntemden yararlanarak hesabınızı tekrar aktif edebilecek şekilde silebilirsiniz. Peki, TikTok Hesabı Nasıl Silinir? TikTok Hesap Silme









TikTok Hesabı Nasıl Silinir?

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan TikTok her geçen gün daha fazla kişi tarafından keşfedilirken bazı kullanıcılar ise hesabını silmenin yollarını arıyor. TikTok kullanan ve çeşitli sebeplerden dolayı hesabını silmek isteyenler için adım adımyöntemlerini paylaşacağız. Aşağıda yer alan adımları takip ederek TikTok hesabınızı pasif hale getirebilirsiniz. Unutmamalısınız ki adım adım anlattığımız bu yöntem TikTok hesabınızın tamamen kapanmasını sağlayacaktır. Hesabınızı yeniden aktif etmeyi düşünüyorsanız bu yöntemi uygulamamalısınız.• İlk olarak TikTok hesabınızı telefon ya da tablet yoluyla açın. TikTok hesabınızın ana ekranında yer alan siyah beyaz müzik notası simgesi (iPhone/iPad) ya da uygulama çekmecesinde (Android) bulunmaktadır.• ‘ Image titled AndroidIGprofile.png ‘ şeklindeki profil simgesine tıklayın. İnsan siluetine benzeyen bu simge ekranın alt kısmında yer almaktadır.• Bu aşamaya geldiğinizde hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Ancak hesabınız zaten açıksa uygulama sizden yeni bir hesap açmanızı istemeyecektir.• Uygulama üzerinden hesabınızı açtıktan sonra üç noktalı (•••) menü kısmına giriş yapın. Bu menü, ekranın sağ üst kısmında yer alıyor.• Menüyü açtıktan sonra “Hesabımı Yönet” seçeneğine giriş gerçekleştirin. Bu seçenek, menünün üst kısmındadır.• Karşınıza çıkan ekranı aşağıya doğru kaydırdıktan sonra “Hesabı Sil” seçeneğine giriş yapın. Bu seçenek, “Hesabımı Yönet” ekranının alt kısmında bulunuyor. Seçeneğe giriş yaptıktan sonra hesabınızın silinmesiyle ilgili onay ekranı ile karşılaşacaksınız.• Hesabınızı Twitter veya Facebook gibi bir sosyal medya uygulamaları aracılığıyla oluşturduysanız onay sayfası gelmeden “Doğrula ve Devam Et” kısmına giriş yaparak o oturum açmanız gerekmektedir.• Son olarak “Hesabı Sil” kısmına tıklamalısınız. Bu kısım, ekranın altında bölgesinde yer alıyor.• Hesabınızı nasıl açtığınıza göre hesap s silme işlemine devam etmek için telefon numaranızı girmeniz ve telefonunuza gelen onay kodunu yazmanız gerekiyor. Bu doğrulama her kullanıcıdan istenmiyor ancak hesabınızı telefon numaranız ile açtıysanız telefonunuza gelen onay kodunu mutlaka girmelisiniz.• Son olarak onaylamak için “Sil” düğmesine tıklamanız gerekiyor . Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra TikTok hesabınız kullanım dışı kalacaktır.? sorusu TikTok tarafından bu şekilde cevaplandırılmıştır. TikTok hesabını kalıcı bir şekilde silmek isteyen kullanıcılar adım adım anlattığımız bu yöntem ile hesabını kalıcı bir şekilde silebilir. TikTok hesabı silmek geri alınamayan bir işlemdir. Bu sebeple hesabını silme işlemi gerçekleştiren kişiler hesabında bulunan video, fotoğraf ve paylaşımların tamamen silineceğini ve geri alınamayacağını bilmelidir.