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Siyaset
Burak Gültekin'den CHP'li Özgür Özel'e sert cevap: İftiralarınızla 1 Başbakan, 3 Bakan astınız doymadınız

Burak Gültekin'den CHP'li Özgür Özel'e sert cevap: İftiralarınızla 1 Başbakan, 3 Bakan astınız doymadınız

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik olarak iftiralarda bulundu. Özel'in iftiralarına yanıt ise İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin'den geldi. Gültekin, "SGK'yı batıran da SGK'ya PKK'yı musallat eden de genel başkanın. İftiralarla 1 Başbakan 3 Bakan astınız doymadınız" ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 23:06
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 23:07
Burak Gültekin'den CHP'li Özgür Özel'e sert cevap: İftiralarınızla 1 Başbakan, 3 Bakan astınız doymadınız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SGK'yı batırdığını unutan Özel, SGK üzerinden Bakan Soylu'ya yönelik iftiralarda bulundu.

"1 BAŞBAKAN 3 BAKAN ASTINIZ DOYMADINIZ"

Özel'in açıklamalarına yanıt veren İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "SGK'yı batıran da SGK'ya PKK'yı musallat eden de genel başkanın. İftiralarla 1 Başbakan 3 Bakan astınız doymadınız" dedi.

"İFTİRAYI ATANI PARTİSİNDE TUTAN NAMUSSUZDUR"

Açıklamalarına devam eden Gültekin, "Bakanımızın bir delikli kuruş yolsuzluğunu ispatlamayan da gereğini yapmayan da bu büyük yalan ve iftirayı atanı partisinde tutan da namussuzdur." ifadelerini kullandı.


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